Ulovlig teknofestival samler over 20 000 i Frankrike – farlig område

Over 20 000 personer har samlet seg til en ulovlig teknofestival på en nedlagt militær skytebane i Frankrike. Myndighetene advarer om faren for ueksplodert ammunisjon og har satt inn store politistyrker.

Over 20 000 festivaldeltakere har samlet seg til en ulovlig teknofestival, kjent som Bourges Teknival , på en nedlagt militær skytebane nær Bourges i Frankrike . Festivalen, som har vokst frem gjennom sosiale medier, tiltrekker seg deltakere fra hele Europa.

Scenen er satt på et stort gressområde hvor fargerike klær og energisk dans til teknomusikk preger atmosfæren. Hundrevis av telt er reist, og området er fylt med en feststemning. Imidlertid er situasjonen langt fra ufarlig. Myndighetene advarer sterkt mot de potensielle farene som lurer under overflaten.

Området har tidligere blitt brukt som testplass for artilleri, missiler og granater, og er fortsatt fullt av ueksplodert ammunisjon. Eksperter har jevnlig funnet gamle granater, noe som understreker den alvorlige risikoen deltakerne utsetter seg for. Arrangørene har forsøkt å minimere risikoen ved å oppfordre deltakerne til å unngå å tenne bål, grave i bakken eller ta med seg gjenstander fra området.

Festivalen er en direkte protest mot en ny fransk lov som har som mål å stramme inn reguleringen av ravefester og kriminalisere dem i større grad. Den franske «gratisfest»-bevegelsen har røtter tilbake til 1993, da en stor Teknival ble arrangert utenfor Paris i Fontainebleau. Siden den gang har slike ulovlige fester blitt en vanlig foreteelse i Frankrike, ofte holdt på avsidesliggende steder og forlatte områder.

Disse arrangementene er sterkt inspirert av ravekulturen som oppstod i Storbritannia på slutten av 1980-tallet, preget av store, uformelle fester med elektronisk musikk og dans. De nye lovforslagene innebærer potensielle fengselsstraffer for arrangører og bøter for deltakere, noe som har utløst denne protesten. Myndighetene har mobilisert betydelige ressurser for å håndtere situasjonen, til tross for festivalens ulovlige natur.

Over 600 politibetjenter er satt inn for å sikre sikkerheten og begrense forstyrrelser, og det er planlagt landingsplasser for helikoptre i tilfelle behov for rask respons. Fylkesmannen Philippe Le Moing Surzur understreker vanskelighetene med å håndtere en slik stor samling mennesker uten forvarsel. Til tross for forsøkene på å opprettholde ro og orden, har det allerede oppstått skader. Nødetatene behandlet 12 personer med lettere skader lørdag morgen.

En person ble påkjørt av et kjøretøy, og flere andre skadet seg på skarpe metalldeler som sannsynligvis stammer fra den gamle skytebanen. Politiet har også utstedt bøter for narkotikabruk og trafikkbrudd. Myndighetene beskriver området som «svært farlig» og har tidligere oppfordret folk til å unngå å reise dit, spesielt skogsområdene hvor det kan finnes rester av sprengstoff. Disse områdene blir betraktet som «høyrisikoområder».

Situasjonen er fortsatt spent, og myndighetene fortsetter å overvåke utviklingen nøye. Den ulovlige festivalen representerer en utfordring for franske myndigheter, både når det gjelder sikkerhet og håndheving av loven. Spørsmålet om balansen mellom retten til å protestere og behovet for å beskytte publikum er sentral i denne saken. Den fortsatte populariteten til slike ulovlige arrangementer indikerer en dypere konflikt mellom ungdomskultur og myndighetenes regulering





