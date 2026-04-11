Ulrik Yttergård Jenssen trives i Lillestrøm, mens Rosenborg sliter: «Gnisninger og misnøye»

Ulrik Yttergård Jenssen har funnet lykken i Lillestrøm, mens Rosenborg kjemper i motvind. Spilleren uttaler seg om forholdet til gamleklubben og hint om gnisninger i garderoben.

Ulrik Yttergård Jenssen (29) trener nå med et Lillestrøm som er ubeseiret i serien i over ett år, mens hans tidligere arbeidsgiver, Rosenborg , sliter med en stopperkrise. Ikke bare er det stopperkrise i Trøndelag, men også en poengkrise, med en seriestart som er den dårligste siden 1977.

Lillestrøm har åpnet sesongen med to seire på to kamper, og kontrasten til situasjonen han forlot i Rosenborg er stor: – Hva slags forhold har du til Rosenborg og trener Alfred Johansson og resten av trenerapparatet der? – Det er et godt forhold, det. De sa at det ikke var plass til meg, og da var det bare å prøve å finne seg en annen klubb. Heldigvis kom Lillestrøm på banen, og jeg er veldig fornøyd med det valget, sier Yttergård Jenssen til VG etter å ha tenkt seg om noen sekunder. Etter tapet mot Tromsø har fokuset vært på tilliten til Rosenborg-treneren. TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener noe skurrer i kulissene. Utlånet til Lillestrøm ble klart så sent som 4. mars. Rosenborg skrev fire setninger om overgangen for mannen med 97 kamper for trønderne på sine nettsider. Da RBK spilte mot Tromsø sist helg og tapte sin fjerde strake kamp i 2026, spilte 21 år gamle Røsten, som var utlånt til Ranheim hele fjorårssesongen, og 24 år gamle Mikkel Konradsen Ceide som stopper. Trolig var Ole Selnæs tredjevalget på stopperplass i den kampen. 18-åringen Håkon Volden har også vært skadet. Siden november har RBK midtstopper Tomáš Nemčík ute med langtidsskade. Han «kan nærme seg» en retur til banen, ifølge RBKs hjemmeside. Men det er usikkert om RBK vil kvalifisere seg til Europa. På Åråsen, der gressmatten ser ut til å innby til finspill før Start kommer på besøk lørdag, trente Yttergård Jenssen alternativt. 29-åringen sier han stortrives. Familien har flyttet til Romerike, og han mener han ledes av svært dyktige trenere «som får det beste ut av folk». I et intervju med TV 2 etter 1-0-seieren mot Molde sist helg, ble han spurt om forskjellene mellom RBK og LSK: – Man trener litt hardere her enn hva vi gjorde i Rosenborg. Det er en gjeng i god form, svarte han. I VG-intervjuet forsøker han å dempe utspillet og hevder han «egentlig ikke» har fått noen reaksjoner. – Det trenes bra i Rosenborg også, men jeg føler bare at den intensiteten som har vært på trening her i Lillestrøm, har vært veldig bra. Det var egentlig bare det jeg mente med det.– Ja, nei altså, jeg føler... jeg kan bare si at jeg føler det trenes på et høyt nivå her, og det er bra trykk. Jesper Mathisen tror Rosenborg ville vært mer solide med Jenssen på banen i sesongens første kamper. Han mener Jenssens TV 2-intervju er oppsiktsvekkende. – Det ble sikkert gjort av en grunn. Det ligger noen følelser der, med at han mener han burde fått en viktigere eller større rolle. Men hverken han eller Mbappé spiller for Real Madrid og er en av verdens beste angrepsspillere. hadde frelst Rosenborg på et sekund. Det krever en sterkere kur enn som så. Men han er en av dem som kunne bidratt, sier Mathisen. Han hevder videre at Yttergård Jenssen var blant de sterke personlighetene i Rosenborg-garderoben i 2025, sammen med tre andre spillere som nå alle er borte. – Det har nok vært gnisninger og misnøye, og en garderobe som ikke har stått hundre prosent bak trenerne sine til enhver tid. – Hva mener du, at Jenssen var en spiller som hadde gnisninger med treneren og at han har vært misfornøyd? – Ja, det skinner gjennom når han svarer det han svarer etter forrige kamp. Du svarer ikke sånn hvis det ikke ligger noe mellom her. Det var lett å lese at her var det noe. Du trenger ikke slenge på den måten om du ikke vil snakke ned Rosenborg. Det er bevis nok på at noe ikke stemmer, sier Mathisen. Yttergård Jenssen svarer på Mathisens påstander: – Jeg har alltid gitt 100 prosent for RBK uansett hvem som har vært trener og alltid vært lojal mot trenerteamet og spillergruppen. Har ingenting usnakket med noen i RBK. Overgangen med LSK var kun basert på muligheten for spilletid. Jeg ønsker Rosenborg alt godt. VG har vært i kontakt med Rosenborg. Kommunikasjonsansvarlig Jørgen Stenseth sier de fokuserer på kampen mot Sarpsborg 08 og har ingen kommentarer til Jesper Mathisens tolkninger. Låneavtalen til Yttergård Jenssen løper til 31. juli, og kontrakten hans med trønderne går ut ved nyttår. Han kan derfor forhandle med hvem han vil fra sommeren





