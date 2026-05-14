The news text discusses a cycling accident involving seven cyclists affiliated with Driv IL, the involvement of two drivers in the accident, and the upcoming visit of US President Donald Trump to China and Chinese President Xi Jinping.

De sju syklistene som var involvert i tirsdagens ulykke, var del av et sykkelfølge med tilknytning til Driv IL. Det bekreftet selv idrettslaget i en pressemelding.

Dette er en tragedie som berører oss dypt. De involverte er våre familiemedlemmer, foresatte, ressurspersoner, venner og naboer. Dette er en svært tung dag for hele klubben og lokalmiljøet. To bilister, en mann på 18 år og en mann i 40-åra er begge siktet for brudd på veitrafikkloven paragraf 3 og har fått førerkortet beslaglagt. 18-åringen er også siktet for ruskjøring.

Møtes: USAs president, Donald Trump, flyr denne uka på det første besøket til Kina og president Xi Jinping siden 2017. Kritikere ser på reisen som en distraksjon fra Trumps problemer hjemme og i Iran. Hardt ut: Donald Trump langer ut mot en reporter etter at det ble stilt spørsmål om renoveringsprosjektet ved Lincoln Memorial i Washington D.C. Turen er en distraksjon fra situasjonen i Hormuzstredet.

Professor Ross Baker ved Rutgers University mener Trumps besøk til Kina først og fremst er en distraksjon. Distrasjon: Professor Ross Baker ved Rutgers University mener Trumps besøk til Kina først og fremst er en distraksjon. Professor Baker mener at mye av det som skjer i utenrikspolitikken ikke er på radaren til amerikanere flest. De merker imidlertid at bensinprisen har steget dramatisk og at mange varer og tjenester er blitt betydelig dyrere.

Professor Baker tror at det kan få dramatiske konsekvenser for Trump og Republikanerne i mellomvalget i november





Ytre Enebakk: - Alvorlig trafikk­ulykkeFlere luftambulanser er på vei til Ytre Enebakk etter en alvorlig trafikkulykke tirsdag kveld.

Flere involvert i alvorlig trafikk­ulykkeEt massivt oppbud av nødetater er på plass i Ytre Enebakk etter en alvorlig trafikkulykke tirsdag kveld.

Tragisk ulykke i Enebakk: Én død og kritiske skader etter kollisjon mellom biler og syklisterÉn person omkom og en annen ble alvorlig skadet da to biler kollidert med en gruppe syklister i Enebakk. Politiet sikter en av bilistene for uaktsomt drap, mens den andre er siktet for uaktsom kjøring og ruspåvirket kjøring. Lokalsamfunnet er i sørgeles stemning.

Kinas president Xi Jinping og USAs president Donald Trump befinner seg i Beijing denne ukenDessverre er mange kinesiske analytikere enige om at krigen i Iran har svekket USAs bilde som en overlegen militærmakt, og de ser USA som en ledergikkert innenfor sin stormakt. USAs krig i Midtøsten har inngått den, som kineserne er glad for. USAs forretningsavtaler med Kina er under press, og det er mye fokus på handelskonflikten. USA-president Trump reiser til Kina med en næringslivsdelegasjon for å inngå bedre handelsavtaler, men kineserne kan bruke slike forhandlinger til å få politiske innrømmelser.

