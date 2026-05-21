Unai Emerys menn feirer Aston Villas første europeiske triumf på 44 år

Etter at Aston Villa tok seieren i Europa League-finale mot Freiburg onsdag kveld, feiret Unai Emery og hans lagkamerater i Istanbul. Festivalen varte til langt på natt, ettersom det var Aston Villas første europeiske triumf på 44 år.

Blant festløvene var Sveriges landslagskaptein Victor Lindelöf, hans kone Maja Milsson Lindelöf og ingen ringere enn selve prins William. Les også: 'Sjokk-comeback': Manuel Neuer vender tilbake på det tyske landslaget til VM - Prinsen av William er her?! Sistenevnte er en kjent Aston Villa-supporter og er stadig å se på Villa Park når klubben i hans hjerte spiller hjemmekamper. Da er det klart at man må få med seg et Europa-gull og en aldri så liten etterfest sammen med spillerne.

Maja Nilsson Lindelöf delte på sin snapchat-konto en serie videoer med prinsen av William, blant annet med Victor Lindelöfs tre brødre. På en annen video hun filmet på samme plattform og delte med sine følgere, skrev hun følgende: 'Prins FUCKING WILLIAM ER HÄR!.

' Lindelöf er, som nevnt, svensk landslagskaptein. Han, Graham Potter og resten av landslaget starter forberedelsene mot sommerens VM etter sesongslutt. Aston Villa spiller sin siste kamp i Premier League kommende søndag da de gjester Erling Braut Haalands Manchester City på Etihad. Kort tid etter det skal de sparke i gang sitt 12. VM





