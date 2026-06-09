Undercoverjournalist slapp inn på statsministerens soverom - eksperter ryster på hodet

En svensk undercoverjournalist kom seg uhindret inn på statsminister Ulf Kristerssons soverom ved å utgi seg for å være frivillig. Sikkerhetseksperter kaller det katastrofalt dårlig sikkerhet og kritiserer Säpo for uansvarlig oppførsel. Statsministeren selv sier han ikke hadde noe med stiftelsen å gjøre.

En svensk undercoverjournalist klarte å ta seg inn på statsminister Ulf Kristerssons soverom uten å bli stoppet av sikkerhetspersonell. Ifølge journalisten, som jobber for avisen Dagens ETC, var målet å undersøke sikkerheten rundt statsministeren og avdekke nettverkene mellom slektninger, næringslivstopper og lobbyister knyttet til statsministerparet.

Hun utga seg for å være frivillig under en dugnad på en herregård eid av Follöknastiftelsen, der Kristersson og kona Birgitta Ed oppholder seg. Med et fingeret etternavn og et KI-redigert portrettbilde ble hun sluppet inn i de private rommene til statsministerparet uten kontroll. Sikkerhetseksperter reagerer kraftig på avsløringen. Professor i statsvitenskap, Anders Sundell, kaller det katastrofalt dårlig sikkerhet og kritiserer det svenske sikkerhetspolitiet Säpo for uansvarlig oppførsel.

Han påpeker flere alvorlige brudd på sikkerhetsrutinene, blant annet at frivillige kan bevege seg fritt i området uten bakgrunnssjekk. Säpo selv avviser ansvar og sier de ikke har ansvar for sikkerheten på herregården, men at de tar hensyn til risiko når statsministeren oppholder seg på steder som ikke er under deres beskyttelse. Pressetalsperson Karin Lutz understreker at de ikke kan kommentere enkelttilfeller.

Statsminister Ulf Kristersson uttaler at han ikke har noe med stiftelsen å gjøre og synes det er merkelig at noen tar seg inn i deres hjem uoppfordret. Avsløringen kommer i kjølvannet av flere sikkerhets-skandaler i Sverige, blant annet at livvakter for topppolitikere og kongefamilien la ut treningsøktene sine på appen Strava, noe som avslørte sensitiv informasjon om deres bevegelser.

Hendelsen vekker debatt om hvorvidt sikkerheten til svenske toppolitikere er god nok, og om Säpo trenger å revurdere sine rutiner når statsministeren oppholder seg på private eiendommer





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