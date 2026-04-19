Ung bonde med røtter i historien: Casper klar for å overta Henaug gård

Casper Henaug, 20 år gammel, ser frem til å overta familiegården Henaug. Til tross for at gården i dag ikke gir nok inntekt til å leve av, har han funnet sin lidenskap i landbruket og ønsker å videreføre slektens arv.

Fra barndommen av har Casper Henaug vært vant til å tilbringe tid på familiegården Henaug. Foreldrene har alltid understreket viktigheten av at et eventuelt bondeyrke må være et eget, inderlig ønske, og at press aldri skal være en faktor. Selv om han lenge var usikker på veien videre, markerte 2021 et vendepunkt. Da skolelei etter ungdomsskolen, valgte han å begynne på Hvam for å utdanne seg som agronom. Tanken var at kunnskapen uansett ville være nyttig.

Denne beslutningen viste seg å være en døråpner; det å bli en del av landbruksfaglig hverdag gjorde det enda mer givende å bidra på gården hjemme. Han fordypet seg i gårdsdriften og dens rike historie, en prosess som kulminerte i en sterk beslutning om å overta gården. Selv om tidspunktet for den formelle overtakelsen fortsatt er uvisst – Casper er kun 20 år og faren er ikke lenger den yngste – er det ingen hast. Faren er tydelig på at han ikke vil holde for lenge på gården, men ønsker heller å legge til rette for at Casper kan overta når han selv føler seg fullt ut klar.

Foreløpig bidrar Casper betydelig til driften. Sammen med faren driver de nå 800 mål med jord, primært med kornproduksjon som havre, bygg og hvete. Dette arealet er ikke tilstrekkelig for å leve av alene, noe som betyr at begge har andre fulltidsjobber ved siden av. Som de fleste bønder, drømmer de om mer jord, men erkjenner at dette er en vanlig utfordring innen næringen.

Deres drift kjennetegnes av miljøvennlige metoder; de direktesår uten harving og pløyer minimalt. Noen av jordene har ikke blitt pløyd siden år 2000, altså før Casper ble født. Disse metodene bidrar til økt produksjon, og understreker viktigheten av bondeyrkets behov for å kjenne jorda dypt. Jord er ikke lik jord, og det som fungerer for én bonde, fungerer ikke nødvendigvis for en annen. Bak et godt resultat ligger det utallige timer med hardt arbeid og tilegnelse av kunnskap.

Caspers engasjement på gården er betydelig, selv om han fortsatt er ung. Han hjelper til så mye han kan, hovedsakelig på kveldstid og i helger. Fordi han har en fleksibel arbeidsplass, tar han seg ofte fri dager om våren og høsten for å kunne bistå mer under de travleste periodene, som såing og innhøsting. Til tross for sin unge alder, besitter Casper allerede en imponerende kunnskap om landbruk. Han forteller at han kjørte traktor på jordene før han var gammel nok til å ta førerkort, men husker ikke nøyaktig hvor gammel han var. Dette er, ifølge ham, vanlig praksis på mange gårder, der unge får prøve seg i oversiktlige omgivelser.

Han tenker lite over det å være født inn i gårdslivet, da han ikke kjenner til annet. Tanken på å bo i en liten leilighet eller et boligfelt virker fremmed og merkelig for ham. Henaug gård, grunnlagt i 1593, har en lang og ubrutt historie i familien. Bilder av forfedre pryder veggene i hovedhuset, og det er en dyp historie knyttet til stedet. Casper kjenner på en sterk stolthet over at han etter hvert skal få overta. Ved å videreutvikle gården og drive den på best mulig måte, føler han at han respekterer arbeidet som generasjoner før ham har lagt ned.

Farfar levde av gården, men dagens økonomiske realiteter, med økte kostnader for utstyr og såkorn uten tilsvarende økt fortjeneste på korn, gjør at gården ikke lenger kan være en fulltidsinntektskilde. Dette er en trist utvikling, mener Casper, som samtidig understreker betydningen av bondeyrket for Norges selvforsyning. Han ser et positivt miljø blant bøndene i Nes, der erfaringer deles. Hans håp er at flere unge i hans alder vil velge å ta over gårder, slik at dette verdifulle kunnskapsnettverket kan bevares for fremtiden. Casper medvirker også i TV-serien «Jon blir bonde», hvor han ønsker å vise at bondeyrket favner bredt og ikke bare er forbeholdt eldre generasjoner.





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bonde Landbruk Gårdsdrift Næring Historie

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »