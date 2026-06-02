Ung danser opplever hets og trusler etter TikTok-video

Naomi Medina Fadlabi Scharling mottok drapstrusler etter at en satirevideo ble tolket som støtte til Iran. Samtidig raser debatten om uthenging av unge på nett.

Naomi Medina Fadlabi Scharling er en 20 år gammel hiphop-danser og samfunnsdebattant som har opplevd omfattende hets og rasisme etter å ha blitt synlig på sosiale medier .

Hun forteller at hun må forberede seg mentalt på at kommentarfeltene fylles med hat hver gang hun ytrer seg. Som 18-åring la hun ut en TikTok-video som ble tolket som støtte til Irans rakettangrep på Israel, selv om hun hevdet det var satire. Videoen ble spredd av profilen Sebastian Brevik, kjent som Barisbrevik, som har stor følgerbase. Etter dette mottok Scharling drapstrusler og hatmeldinger fra anonyme profiler.

Hun opplever at hun ikke har samme rekkevidde til å forsvare seg, og at hetsen sprer seg raskt utenfor kommentarfeltene. Samtidig har debatten om uthenging av unge på nett blusset opp etter at Frp-politiker Jon Helgheim delte et usladdet bilde av en voldshendelse i Bergen. Dette førte til at de mistenkte guttene ble identifisert og mottok drapstrusler, og plakater med navn og adresser ble hengt opp i byen.

Statsminister Jonas Gahr Støre advarer mot slik selvjustis og påpeker at mye som tillates på nett ikke ville blitt tolerert ellers i samfunnet. Medieviter Gunnar Bodahl-Johansen mener unge bør få sjansen til å endre seg uten å få et vedvarende stempel som pøbler. Samfunnsdebattant Jørgen Riis-Gjertsen, kjent som ikke_stresse, har en annen tilnærming: Han konfronterer hetsere direkte og legger ut videoer av samtalene. Han forsvarer uthengingen med at han tar ned innleggene hvis vedkommende beklager.

Riis-Gjertsen erkjenner imidlertid at han selv har skrevet og republisert ufine innlegg i yngre dager, og sier han skulle ønske noen hadde sagt tydelig ifra til ham. Scharling setter pris på at Riis-Gjertsen bruker plattformen til å hjelpe minoriteter, men skulle ønske det ikke var nødvendig med slik overvåking for å få slutt på hetsen





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Hets Rasisme Sosiale Medier Uthenging Ytringsfrihet

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