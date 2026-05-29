Debatt om at en 19‑årig norsk mann må stå til ansvar i England i stedet for Norge, med fokus på prinsippet om nasjonal strafferettslig behandling og en pågående lovutredning om utlevering og arrestordning.

Dette innlegget er en debatt fra en ekstern bidragsyter, kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Det tar{ } opp en sak som har skapt bred debatt i Norge: i begynnelsen av juni ble en 19‑ år gammel norsk mann fra Stavanger att for en straffesak i London.

Rettegangen har blitt kritisert fordi den skulle ha funnet sted i Norge, etter prinsippet om at norske borgere skal dømmes av norske domstoler. Den unge mannen har blitt holdt i varetekt i flere måneder og har gjentatte ganger bedt om at saken behandles hjemme, men justisministeren har kun gitt et kort og defensivt svar, og påpekt at myndighetene ikke kan gå inn i konkrete straffesaker i utlandet.

Dette blir sett på som et svakt svar i en tid da nye, internasjonale kriminelle nettverk truer både rettssystemet og unge menneskers framtid. Det sentrale høydepunktet i debatten kom da stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa (SV) i april stilte et spørsmål til justis‑ og beredskapsminister Astri Aas‑ Hansen (Ap) om hvor saken skulle føres. Fiskaa understreket at prinsippet om nasjonal strafferettslig behandling er viktig for å sikre at norske borgere får sine rettigheter ivaretatt, uavhengig av hvor alvorlig saken er.

I svaret fra ministeren ble det imidlertid bare nevnt at en ny utleverings‑ og arrestordningslov er under utredning i NOU 2022:15, og at departementet har sendt utredningen på høring. Høringssvaret fra Riksadvokaten og andre eksperter viste en balansegang mellom behovet for å forhindre at alvorlige lovbrudd unngås ved å flykte til utlandet, og prinsippet om nasjonal tilknytning mellom stat og rettssubjekt.

Mange mener imidlertid at svaret var utilstrekkelig, spesielt siden verken Fiskaa eller Aas‑ Hansen refererte til den pågående lovutredningen etter at høringen var avsluttet. Den konkrete saken gjelder en ung mann som har opplevd en lang varetektstid i England og som kun ønsker at saken skal behandles og dommen avsagt i Norge.

Det blir også påpekt at Storbritannia, som et såkalt tredjeland, ofte legger større vekt på statsborgerskap enn EU‑landene gjør, noe som kan skape ekstra krav til garantier for rettssikkerhet. En nær slektning av den tiltalte er ansatt i Aftenbladet, og av denne personlige tilknytningen har Aftenbladet siden 2025 samarbeidet med Aftenposten om intervjuer med den unge mannen og hans familie.

Selv om samarbeidet har bidratt til økt oppmerksomhet rundt saken, understreker avisene at all dekning skjer etter vanlige journalistiske prinsipper og uten påvirkning fra den involverte slektningen. Debatten i media og i Stortinget viser tydelig behovet for en klarere lovgivning som sikrer at norske statsborgere kan bli straffeforfulgt i Norge, samtidig som den internasjonale rettslige samarbeidet opprettholdes.

Det påpekes at en styrket internasjonal agenda og en ny utleverings‑ og arrestordningslov kan bidra til å beskytte unge mennesker mot å bli fanget i komplekse, grenseoverskridende kriminelle nettverk, uten at de mister sine grunnleggende rettigheter i hjemlandet





