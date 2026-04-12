Ungarn-valget: Europeiske ledere gratulerer Magyar etter Orbáns nederlag

Peter Magyar og Tisza-partiet seirer i det ungarske parlamentsvalget, og europeiske ledere gratulerer. Valget markerer et potensielt skifte i ungarsk politikk og styrker håpet om et mer demokratisk og pro-europeisk Ungarn.

Europas hjerte slår sterkere i Ungarn i kveld. Et land tar tilbake sin europeiske vei, unionen vokser seg sterkere, skriver Ursula von der Leyen i et innlegg på X, etter det ble kjent at Viktor Orban erkjenner valgnederlag. Peter Magyar , den påtroppende statsministeren i Ungarn , annonserte søndag kveld at Frankrikes president Emmanuel Macron også har ringt for å gratulere ham.

Macron uttalte at Frankrike ønsket denne seieren velkommen, og at den viser tilknytningen mellom det ungarske folk og verdiene til EU. Tysklands forbundskansler Friederich Merz har også sendt sine gratulasjoner, og uttrykte håp om fremtidig samarbeid for et sterkt, trygt og samlet Europa. Nato-sjef Mark Rutte har også sluttet seg til gratulasjonene, som Magyar delte på Facebook.\Reaksjonene har også strømmet inn fra Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gratulerte Magyar og Tisza med seieren i det ungarske parlamentsvalget, og fremhevet betydningen av resultatet for hele Europa. Han uttrykte også håp om et konstruktivt samarbeid for å fremme fred, stabilitet, demokrati og rettsstat. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide gratulerte også Magyar og pekte på den store betydningen av seieren utenfor Ungarns grenser. Hun fremhevet at Putin satset høyt og tapte, til tross for russiske forsøk på manipulering. Søreide understreket de utfordringene Magyar står overfor, inkludert å bekjempe korrupsjon og revitalisere økonomien i Ungarn. Venstre-leder Guri Melby kalte valget en grunn til stor optimisme, og påpekte at seieren sender et kraftig signal om at autoritære ledere kan beseires, også i Europa. Melby kommenterte også JD Vances reise til Budapest, og at folk ønsker demokrati fremfor autoritære vennetjenester. Melby avsluttet med å si at et Ungarn uten Orban betyr et sterkere EU, og at kvelden er preget av stor spenning og forsiktig optimisme for liberale og demokratiske krefter.\Valgresultatet i Ungarn har utløst en bølge av reaksjoner og gratulasjoner fra europeiske ledere, noe som understreker viktigheten av utfallet for både Ungarn og EU. Seieren til Peter Magyar og Tisza-partiet representerer et skifte i ungarsk politikk, og signaliserer en mulig kursendring bort fra Viktor Orbáns regjeringstid. Flere ledere har fremhevet viktigheten av demokrati og rettsstat, samt behovet for å bekjempe korrupsjon og styrke økonomien. De europeiske lederne har uttrykt håp om et tett samarbeid med den nye ungarske regjeringen for å fremme fred, stabilitet og felles europeiske verdier. Valgresultatet sees også som et slag mot autoritære tendenser og en bekreftelse på folkets ønske om demokrati. Den internasjonale oppmerksomheten rundt valget viser den globale interessen for utviklingen i Ungarn og dets innvirkning på det europeiske politiske landskapet





