Ungarn ved et veiskille: Valget som kan forandre landet

Péter Magyars overraskende valgseier markerer slutten på en æra i Ungarn, og åpner for en fremtid full av usikkerhet og spenning. Hva betyr dette for Ungarn?

Jeg hopper ut av taxien på Batthyány ter og merker det med én gang. Stemningen er annerledes. Kanskje løsnet den. Den forsiktige optimismen som har preget ungarerne jeg har møtt de siste dagene, er borte. Her er det noe annet – mer synlig og selvsikker. På dette torget står de håpefulle. Og de blir stadig flere. De som er lei. Lei korrupsjon. Lei et Ungarn som stadig havner på kant med resten av Europa. De står vendt mot Donau, mot parlamentet på den andre siden. Så nær at det nesten føles innen rekkevidde.

I kveld står de på valgvaken til Péter Magyar. Mannen som – nesten ut av det blå – har klart det ingen andre har fått til: Å mobilisere mot Orban. Det som samler dem er ikke først og fremst hva Magyar er – men hva han ikke er. Han er ikke en gjenganger. Det er ikke et kompliment. Men det er nok. At Magyar har bakgrunn fra Orbáns parti, er konservativ og på noen punkter ligner mannen ungarerne nå mobiliserer mot, er en risiko mange er villige til å ta. Et av parene på torget sier det rett ut: Først må vi kvitte oss med Orban. Så kan vi snakke om hva som skjer videre. I den rekkefølgen.

Hun har malt det ungarske flagget på begge kinn. Han holder rundt henne. Rundt oss vokser folkemengden. Blikkene er festet på storskjermen. To eksperter diskuterer målinger, men ingen følger egentlig med på ordene. Det er kartet som teller. Fargene. Hvem leder – og hvor. For hver oppdatering går det en bølge gjennom mengden. Kvelden før sto jeg noen steinkast unna, på Viktor Orbáns siste valgmøte. Rammen var en helt annen. Budapalassets storslåtte omgivelser. Brennende fakler. En alternativ fortelling som har definert Ungarn i årevis. Et land under press. Et land under angrep. Fienden skifter ansikt, men budskapet er det samme: De må stoppes før det er for sent. Ukrainere. EU-byråkrater. Migranter. Fra scenen ble det advart mot krig, økonomisk kollaps og et Ungarn som mister kontrollen over seg selv. Bare én kan forhindre det, sa han og pekte på seg selv.

Men her, langs elven, er det som om Orbans parallelle virkelighet sakte mister grepet. For hver nye prognose på skjermen blir den litt fjernere. Jubelen stiger i takt med tallene. Klemmene sitter løsere. Folk vender seg mot hverandre, ikke bare mot skjermen. Langs trikkeskinnene løper noen gutter gjennom folkemengden. Kom deg vekk, Putin!, roper de av full hals og får med seg flere. To timer etter at valglokalene stengte, peker alt i én retning: Péter Magyar har ikke bare vunnet, han har fått et flertall som gir ham full kontroll. Etter hvert som flere tall tikker inn, bekreftes det som for få timer siden virket utenkelig – et superflertall, to tredjedeler av mandatene, nok til å ikke bare overta makten, men til å endre systemet Viktor Orban har bygget opp gjennom 16 år.

På torget bryter jubelen løs. Magyar er ingen rockestjerne, men i kveld spiller det ingen rolle. Hundretusener har møtt opp for å feire det ingen før ham har klart: å vinne over Orban. Selv politifolkene langs trikkeskinnene smiler. Jeg spør hva de tenker. Et øyeblikk verdt å merke seg, som om også de forstår at historien om hjemlandet deres blir omskrevet minutt for minutt. Bare i løpet av noen timer har slagordene gått fra å handle om motstanden mot Orban til Magyars eget valgkampslagord: Tisza flommer – oppkalt etter elven Tisza og et parti som nå flommer over av både glede og støttespillere.

Det er en monumental seier. For dette handler ikke bare om et valgresultat. Det handler om slutten på et politisk system – og starten på noe ingen helt vet hva er. De neste dagene vil bli avgjørende. Men denne kvelden kunne mange ungarere puste lettet ut og feire. Ungarn står overfor en kritisk periode, med en ny politisk virkelighet som utfolder seg. Valget av Péter Magyar markerer en dramatisk vending i landets politiske landskap. Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Ungarn er nå på et veiskille. Resultatet av valget kan føre til store endringer i både innenriks- og utenrikspolitikken. Magyar må nå vise hva han vil gjøre med makten. Fremtiden vil vise om Ungarns nye leder kan levere på løftene og forandre landet til det bedre. Den nye regjeringen må navigere i et komplekst landskap. De står overfor en rekke utfordringer, inkludert økonomiske problemer og bekymringer rundt demokratiets fremtid.

Mange stiller spørsmål om hvordan landet skal forholde seg til EU og andre internasjonale aktører. Magyar har lovet endring, men det gjenstår å se hvordan han vil gjennomføre den. Det er en tid for optimisme, men også for forsiktighet. Fremtiden til Ungarn vil avhenge av den nye regjeringens evne til å møte utfordringene og levere på løftene sine. Ungarere venter nå spent på de kommende dagene og hvordan Magyar vil forme fremtiden deres.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spenningen spisser seg til i Ungarn: – På ingen måte rettferdigSelv om det er et demokratisk valg i Ungarn, mener flere at valget ikke er rettferdig.

Read more »

Anklager om valgfusk preger valget i UngarnRett før valget i Ungarn avsluttes, hagler anklagene om valgfusk fra begge sider. Opposisjonen og regjeringspartiet Fidesz utveksler anklager om urettmessig påvirkning av valget, inkludert påstander om stemmekjøp og spredning av desinformasjon. Høy valgdeltagelse og spenning preger stemningen i forkant av resultatet.

Read more »

Ungarn-valget: Europeiske ledere gratulerer Magyar etter Orbáns nederlagPeter Magyar og Tisza-partiet seirer i det ungarske parlamentsvalget, og europeiske ledere gratulerer. Valget markerer et potensielt skifte i ungarsk politikk og styrker håpet om et mer demokratisk og pro-europeisk Ungarn.

Read more »

Internasjonale gratulasjoner etter Magyars valgseier i Ungarn: "Putin tapte"Ledere fra hele verden gratulerer Peter Magyar med valgseieren i Ungarn, og ser frem til et styrket samarbeid for demokrati og stabilitet i Europa. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og andre europeiske ledere fremhever betydningen av valget, som et signal mot autoritære styresett og russisk påvirkning. Valget i Ungarn blir sett på som et vendepunkt for landet.

Read more »

Valget i Ungarn: Péter Magyar erklærer seierSøndag kveld erkjenner Viktor Orban valgnederlag. Like etter talte landets påtroppende statsminister Péter Magyar.

Read more »

Valget i Ungarn: Péter Magyar erklærer seierSøndag kveld erkjenner Viktor Orban valgnederlag. Like etter talte landets påtroppende statsminister Péter Magyar.

Read more »