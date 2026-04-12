Ungarn vender tilbake til Europa: Magyar gratuleres av ledere over hele kontinentet

Peter Magyar og Tisza-partiet sikret en overraskende seier i det ungarske parlamentsvalget, noe som har utløst gratulasjoner og forventninger om endringer i landet. Ledere fra hele Europa, inkludert Frankrike, Tyskland og Norge, har uttrykt sin støtte og ser frem til samarbeid med den nye regjeringen. Valgresultatet markerer et potensielt vendepunkt for Ungarn og for Europas forhold til landet.

Europa s hjerte slår sterkere i Ungarn i kveld. Et land tar tilbake sin europeiske vei, unionen vokser seg sterkere, skriver Ursula von der Leyen i et innlegg på X, etter at det ble kjent at Viktor Orban erkjenner valgnederlag. Denne uttalelsen markerer en betydelig endring i det politiske landskapet i Ungarn og er mottatt med stor begeistring av ledere i hele Europa . Peter Magyar , den påtroppende statsministeren i Ungarn , har allerede mottatt gratulasjoner fra en rekke europeiske ledere.

Søndag kveld klokken 21.40 meldte han at Frankrikes president Emmanuel Macron også hadde ringt for å gratulere. – Frankrike ønsker denne seieren velkommen. Den viser tilknytningen mellom det ungarske folk og verdiene til EU, sa Macron. Tysklands forbundskansler Friederich Merz har også sendt sine gratulasjoner via X. – Det ungarske folket har bestemt seg. Mine hjertelige gratulasjoner med valgseieren, kjære Magyar, skrev Merz. Han fortsatte med å uttrykke sitt ønske om samarbeid. – La oss slå kreftene sammen for et sterkt, trygt og fremfor alt samlet Europa. Nato-sjef Mark Rutte har også sluttet seg til gratulantene, noe Magyar selv bekreftet på Facebook. Reaksjonene har også strømmet inn fra Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forteller til VG at han har gratulert Magyar og Tisza. – Jeg gratulerer Peter Magyar og Tisza med seieren i det ungarske parlamentsvalget – et resultat av stor betydning for hele Europa. Jeg ser frem til et nært og konstruktivt samarbeid for å fremme fred og stabilitet, demokrati og rettsstat på vårt kontinent, uttalte Støre. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide har også sendt sine gratulasjoner søndag kveld. Hun understreker at valgseieren har betydning langt utover Ungarns grenser. – Putin satset høyt og tapte. Til tross for russiske forsøk på å manipulere og villede, har ungarerne i dag valgt samarbeid, Europa og Demokrati, sa Søreide. Hun påpeker at Magyar nå står overfor en krevende utfordring med å bekjempe korrupsjon og gjenopprette økonomisk vekst i Ungarn. Søreide minner om at ungarere, som folk flest, ønsker å skape et godt liv for seg selv og sin familie. – Nå har de fått nok av Orbáns vanstyre. Hans grep om Ungarn er ikke borte med dette valget. Som en dreven autokrat, har han brukt sine år ved makten på å ansette lojale dommere i rettsvesenet, forklarte Søreide. Venstre-leder Guri Melby gir uttrykk for stor optimisme etter resultatene fra Ungarn. – At ungarerne ser ut til å kaste ut Orban, til tross for et rigget valgsystem, sender et kraftig signal: Autoritære ledere kan beseires, også i Europa. Melby kommenterer også JD Vances mislykkede forsøk på å støtte Orban. – At JD Vance reiste til Budapest for å redde Orbán, og ser ut til å ha mislyktes, sier noe om hvor denne typen populistisk nasjonalisme faktisk står. Folk vil ha demokrati, ikke autoritære vennetjenester. De sier: Trump og Putin, go home!, sa Melby. Hun understreker at et Ungarn uten Orban vil styrke EU. – Det er mye av Magyars politikk jeg er uenig i, men for liberale og demokratiske krefter over hele Europa er dette en kveld å følge med stor spenning og forsiktig optimisme





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ungarsk valg: Kan nykommeren Péter Magyar utfordre Viktor Orbán?Kunstig intelligens har laget en oppsummering av et intenst valg i Ungarn. Nykommeren Péter Magyar kan potensielt utfordre Viktor Orbán, som har sittet med makten i 16 år. Meningsmålinger tyder på et sterkt valg for Magyars parti Tisza, som kan få flertall i nasjonalforsamlingen.

Read more »

Péter Magyar kan vinne valget: – En «Orban-light»Han startet karrieren i Orbans parti og var gift med en justisminister fra Fidesz. Nå kan han overta makten i Ungarn. Hvem er egentlig Péter Magyar?

Read more »

Péter Magyar kan vinne valget: – En «Orban-light»Han startet karrieren i Orbans parti og var gift med en justisminister fra Fidesz. Nå kan han overta makten i Ungarn. Hvem er egentlig Péter Magyar?

Read more »

Péter Magyar kan vinne valget: – En «Orban-light»Han startet karrieren i Orbans parti og var gift med en justisminister fra Fidesz. Nå kan han overta makten i Ungarn. Hvem er egentlig Péter Magyar?

Read more »

Péter Magyar kan vinne valget: – En «Orban-light»Han startet karrieren i Orbans parti og var gift med en justisminister fra Fidesz. Nå kan han overta makten i Ungarn. Hvem er egentlig Péter Magyar?

Read more »

Péter Magyar kan vinne valget: – En «Orban-light»Han startet karrieren i Orbans parti og var gift med en justisminister fra Fidesz. Nå kan han overta makten i Ungarn. Hvem er egentlig Péter Magyar?

Read more »