Et lekket lydopptak avslører angivelig at Ungarns utenriksminister tilbød å sende et EU-dokument til sin russiske kollega, noe som reiser spørsmål om Ungarns forhold til Russland og potensielt undergraver EUs støtte til Ukraina.

Et lekket lydopptak angivelig viser at Ungarn s utenriksminister, Peter Szijjarto , tilbød å sende et dokument om Ukraina s rolle i EU-medlemskapsforhandlinger til sin russiske kollega, Sergej Lavrov . Opptaket, avslørt av en gruppe gravende nyhetsmedier inkludert VSquare.org, har skapt sterke reaksjoner og reiser spørsmål om Ungarn s bånd til Russland , spesielt i lys av konflikten i Ukraina .

Opptaket er det siste i en serie av lekkasjer som angivelig avslører hvordan statsminister Viktor Orbans regjering har arbeidet for å ivareta Russlands interesser og undergrave EUs innsats for å støtte Ukraina. I lydopptaket kan man høre Szijjarto si: Jeg kan sende det til deg. Ikke noe problem, etter at Lavrov uttrykker behovet for dokumentet i forbindelse med minoritetsspråkenes rolle i Ukraina under EU-samtalene. Reuters, som rapporterer om saken, har ikke selvstendig kunnet bekrefte ektheten av opptaket, men Szijjarto har tidligere uttalt at avlytting av hans telefonsamtaler er en enorm skandale, og har krevd en etterforskning. Det er viktig å merke seg at Orbans regjering har blitt kritisert for å ha et vennlig forhold til Russland, mens EU og andre vestlige land har innført sanksjoner mot landet etter invasjonen av Ukraina.\Opptaket er publisert like før det kommende valget i Ungarn, noe som gir saken en ekstra politisk dimensjon. Viktor Orban, som har vært statsminister i 16 år og er kjent for å være i konflikt med EU, står overfor en betydelig utfordring i valget. Uavhengige meningsmålinger tyder på en potensiell seier for en EU-vennlig kandidat, noe som kan føre til en endring i Ungarns utenrikspolitikk og en distansering fra Russland. Orbans regjering har forsøkt å rettferdiggjøre sin holdning ved å si at de ønsker å holde Ungarn utenfor krigen og beskytte landets interesser. Likevel har deres handlinger blitt tolket som et forsøk på å undergrave EUs sanksjoner og støtte til Ukraina. VSquare.com, som har publisert opptaket, slapp også lydopptak fra en samtale mellom Szijjarto og Lavrov i mars, noe som indikerer en systematisk lekkasje av informasjon. Tonen i de tre lydklippene som er sluppet, beskrives som vennskapelig, noe som understreker det tette forholdet mellom de to ministrene. En talsperson for den ungarske regjeringen har ikke svart umiddelbart på henvendelser om saken, og det har heller ikke kommet noen kommentarer fra Kreml, noe som forsterker usikkerheten rundt saken.\Hele saken setter søkelyset på spørsmålet om europeisk enhet og forholdet mellom EU-medlemsland og Russland. Ungarns posisjon under Orbans ledelse har vært et omstridt tema, og landet har ofte blitt beskyldt for å sabotere EUs beslutninger og undergrave Ukrainas innsats for å bli medlem av EU. Lydopptaket gir ytterligere bevis for disse bekymringene og kan få konsekvenser for Ungarns fremtidige forhold til både EU og Russland. Samtidig vil utfallet av det kommende valget i Ungarn være avgjørende for hvordan landet vil forholde seg til disse spørsmålene i fremtiden. Dersom Orban skulle tape valget, kan det føre til en dramatisk endring i Ungarns utenrikspolitikk, inkludert en forbedring av forholdet til EU og en mer kritisk holdning til Russland. Mangelen på umiddelbare kommentarer fra begge parter – både den ungarske regjeringen og Kreml – understreker alvoret i saken og behovet for en grundig etterforskning for å avdekke hele sannheten





Russland skal etablere Starlink-lignende tjenesteBehovet kan være stort nå som Starlink-tjenestene har blitt utilgjengelige for russiske styrker i Ukraina.

Russland skal etablere Starlink-lignende tjenesteBehovet kan være stort nå som Starlink-tjenestene har blitt utilgjengelige for russiske styrker i Ukraina.

Russland skal etablere Starlink-lignende tjenesteBehovet kan være stort nå som Starlink-tjenestene har blitt utilgjengelige for russiske styrker i Ukraina.

