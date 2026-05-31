Ungdommen er blitt fornuftige og sparer og investerer

Ungdommen er blitt mer fornuftige og sparer og investerer i fond og aksjer. Ifølge en undersøkelse fra Sparebank 1 er nesten 40 prosent av unge som sparer pengene sine til bolig, mens 25 prosent sparer i fond eller aksjer.

Økonomen Elisabeth Landsverk mener at det er et tydelig skifte fra tidligere år, og at det er nesten dobbelt så mange av de som har vært konfirmanter de siste fem årene som sparer sammenlignet med tidligere konfirmanter. Det er også en økning i sparebeløpet blant jentene og de unge kvinnene enn blant gutta. Økonomen mener at det er flere internasjonale undersøkelser som viser at unge er svært opptatt av penger, og at de ønsker å bli kjent og bli rik.

Men det forsøke å bli rik raskt er ikke nødvendigvis en god idé. DNB har også lagt merke til den samme trenden, og økonom Camilla Vik mener at det er mange tegn som tyder på at unge er mer opptatt av å spare og forvalte pengene sine. Hun oppfordrer ungdommen til å tidlig sjekke ut mulighetene for å investere i fond og aksjer, og å komme seg tidlig inn i aksjemarkedet





