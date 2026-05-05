Unge Høyre-nestleder utfordrer partiledelsen – vil ha retningsskifte

Nicolai Østeby utfordrer Høyres ledelse og stiller som lederkandidat i Unge Høyre. Han kritiserer manglende retning og politikkutvikling, og mener partiet må fornye seg og tørre å ta tak i vanskelige debatter.

I juni står Unge Høyre overfor et viktig veiskille når de skal velge ny leder. Etter at tidligere leder Ola Svenneby ble hentet inn i Høyres ledelse som nestleder, er det nå en kamp om arven.

Nicolai Østeby, en av dagens nestledere, har meldt sin interesse for ledervervet, og utfordrer dermed fungerende leder Oda Røhme Sivertsen. Østeby begrunner sitt kandidatur med en følelse av at dagens generasjon står overfor et historisk brudd i generasjonskontrakten, og at Høyre ikke har gitt tilstrekkelige svar på sentrale samfunnsutfordringer. Han mener partiet har beveget seg bort fra sin opprinnelige rolle som en kraft for fornyelse og i stedet blitt en forsvarer av status quo, mer opptatt av fortiden enn fremtiden.

Østeby retter skarp kritikk mot Høyres interne partikultur og plasserer ansvaret for manglende retning og diskusjon hos partiledelsen. Han uttrykker skuffelse over at den nye ledelsen ikke har klart å sette en tydelig kurs eller initiere en intern debatt om partiets fremtid. Samtidig understreker han sin støtte til Ine Eriksen Søreide og ledelsen, og presiserer at kritikken er ment konstruktivt, med mål om å styrke partiet.

Han påpeker også endringer i Høyres organisasjonsstruktur, som overgangen fra årlige til annethvertårs landsmøter, og kritiserer bruken av kostbare konferanser som erstatning, uten reell politikkutvikling. Østeby argumenterer for at politikkutviklingen må skje i hele organisasjonen, ikke bare på toppen, og at Høyre har blitt en ren kampanjeorganisasjon uten rom for reell debatt. Videre fremhever Østeby eksempler på debatter som ledelsen har unngått, som sykelønnsdebatten og kommunesammenslåing, av frykt for negative reaksjoner fra LO og venstresiden.

Han mener Høyre må tørre å stå i debattene, selv om det innebærer risiko for misforståelser og angrep. Han kritiserer også tidligere partileder Erna Solbergs tidlige avvisning av en ny kommune- og fylkesreform, som han mener har satt en stopper for en viktig programprosess. Østeby understreker behovet for store reformer innen arbeid, utdanning og en mer ansvarlig bruk av oljepenger for å sikre Norges fremtid som et av verdens beste land å bo i.

Han advarer mot å skyve utfordringene over på fremtidige generasjoner og mener det er på tide å bryte med etablerte tankemønstre og tørre å ta tak i vanskelige spørsmål





