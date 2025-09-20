UNICEF fordømmer ran av livsviktig mat i Gaza, minst 2700 barn rammet

UNICEF rapporterer om ran av Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) i Gaza by, og fordømmer tyveriet som fratar minst 2700 underernærte barn livsviktig mat. Hendelsen skjer samtidig med hungersnød og militære operasjoner som forverrer situasjonen for sivile i Gaza.

Lytt til saken – UNICEF uttaler at tyveriet av mat har fratatt minst 2700 alvorlig underernærte barn livsviktig næring. UNICEF , FNs barnefond, som arbeider for å beskytte og fremme barns rettigheter globalt, fordømmer hendelsen. Ranet fant sted utenfor UNICEF s anlegg i Gaza by torsdag. Fire lastebiler var klare for å transportere Ready-to-Use Therapeutic Food ( RUTF ), en høyt næringsrik matvare spesielt utviklet for å behandle alvorlig underernæring hos barn.

Personene som sto bak ranet brukte våpen for å tvinge sjåførene til å endre kurs for lastebilene med RUTF før sjåførene og kjøretøyene ble løslatt. Dette skjer i en tid hvor hungersnød er erklært i Nord-Gaza, og de pågående militære operasjonene skaper ytterligere fordrivelse av sivile. UNICEF understreker alvoret i situasjonen og ber alle i Gaza om å respektere og beskytte humanitær hjelp. Organisasjonen påpeker at RUTF er essensielt for å overleve for mange barn, og tyveriet forverrer en allerede kritisk situasjon betydelig. FN erklærte hungersnød i Gaza by i august og advarte om at den kunne spre seg til store deler av Gazastripen i september hvis ikke en våpenhvile og humanitær hjelp ble etablert. RUTF, som ble stjålet, er en energirik næringsblanding bestående av peanøtter, sukker, melkepulver, olje, vitaminer og mineraler. Den kommer i små poser og er klar til å spises direkte, uten behov for tilberedning. UNICEF påpeker at barn bærer den største byrden av konflikten og dens konsekvenser. En varig våpenhvile er avgjørende for å etablere et miljø der slike hendelser ikke lenger forekommer, og hjelp kan nå de som trenger det mest – trygt, raskt og effektivt. USA brukte vetoretten i FNs sikkerhetsråd torsdag og stoppet en resolusjon som krevde en umiddelbar og permanent våpenhvile i Gaza. 14 av 15 land i Sikkerhetsrådet støttet forslaget, men USA stemte imot. Bakgrunnen for resolusjonen er den forverrede situasjonen i Gaza. FNs kontor for koordinering av humanitær bistand (OCHA) advarte torsdag om at de siste gjenværende livslinjene for sivile i Gaza by er i ferd med å kollapse. Israel har erklært hele Gaza by som en kampsone og stanset alle nødhjelpssendinger til byen. Hundretusener av palestinere er fortsatt bosatt i området, og situasjonen er kritisk





