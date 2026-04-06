Unik Villa i Larvik: Eiendom til Salgs med Utsikt og Potensiale

En enestående villa i Kjose, Larvik, tilbys for salg. Denne romslige eiendommen på over 400 kvadratmeter, med en tomt på over to mål og fantastisk utsikt over Farrisvannet, er ideell for de som søker en unik bolig. Eiendomsmegler Henrik Borchgrevink fra Privatmegleren på Grünerløkka i Oslo står for salget, og visningene er strategisk lagt til påsken for å tiltrekke seg interessenter. Selgerne håper å finne nye eiere til denne eiendommen, som har stort potensiale både som helårsbolig og fritidsbolig.

LARVIK (Østlands-Posten): – Det er en enorm bolig. Vi la ut annonsen torsdag, og er spente på å se hvem som viser interesse for den i år. Dette forteller eiendomsmegler Henrik Borchgrevink fra Privatmegleren på Grünerløkka i Oslo. Men denne saken handler ikke om en villa i Oslo, men om en helt unik villa i den lille bygda Kjose i Larvik . Eiendommen strekker seg over 406 kvadratmeter og har en tomt på over to mål.

Opprinnelig bygget som en visningsbolig for en lokal byggmester på midten av 90-tallet, og for drøyt ti år siden kjøpt av en familie som gradvis har utviklet den til sitt personlige paradis. Du blir møtt av majestetiske søyler i inngangspartiet og rundt boligen ut mot hagen, med en fantastisk utsikt ned mot Farrisvannet. Nå er denne eksklusive boligen til salgs.\Eiendommen er et kupp, mener megleren. Han påpeker at en tilsvarende eiendom på steder som Hvaler, Kragerø eller ved Oslofjorden ville hatt en prisklasse på over 20 millioner kroner. Borchgrevink forklarer at de markedsfører boligen bredt. Han forteller at eiendommen også var ute på markedet i fjor, og da ble det markedsført litt ekstra mot fritidsboligmarkedet, også mot Tyskland og Danmark, på grunn av deres sterke valuta. Interessen var imidlertid ikke helt som forventet. Borchgrevink tror ikke alle har oppdaget hvor fantastisk eiendommen er, og påpeker at det på andre siden av Farrisvannet kun er hyttefelt, mens på Kjose-siden er det både boliger, gårder og fritidseiendommer. Etter hvert har ekteparet funnet ut at eiendommen er litt stor for å bo der alene, og ønsker nå å selge. Interessenter har kommet fra både lokalt og fra hele landet. I oktober i fjor kom det inn et bud, men det var et stykke under prisantydningen, så selgerne valgte å ta eiendommen av markedet, og relansere den nå i 2026. Det er ikke så vanlig at en eiendomsmegler i Oslo selger en fritidseiendom i Larvik, men det var et strategisk valg, og ble avklart i god dialog med meglerne hos Privatmegleren i Larvik. Selgeren tok kontakt med dem, basert på erfaringer om at de som kjøper mange fritidseiendommer bor i området her. Det har vært god hjelp til å velge lokale takstmenn og fotograf.\Visningene er strategisk lagt til 2. påskedag, forteller Borchgrevink. Han har vokst opp med hytte i nærheten og kjenner området godt. Ved å legge visningene rundt ferietider, er det enklere å nå ut til potensielle kjøpere som enten er i området, er på vei hjem eller legger turen til Larvik. Eiendommen i Pollenveien i Kjose er altså på over 400 kvadratmeter. I tillegg har eierne bygget terrasser på til sammen 295 kvadratmeter med sol og utsikt – altså med et areal til en vanlig bolig. Byggmester Jan Roger Røsjordet overtok eiendommen i 1988, og i 1994 sto boligen ferdig. Den ble solgt til dagens eiere for 4,78 millioner kroner i 2015. Villaen har blant annet tre stuer, et spisekjøkken, velværebad, vaskerom, bad, soverom og garderobe bare i første etasje. Kjøperne må regne med at det er litt å pusse opp for å komme opp til 2026-standard





Nettavisen / 🏆 1. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Villa Larvik Eiendom Fritidsbolig Salgs

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Påstått mafiaboss pågrepet: Gjemte seg i lukus-villaRoberto Mazzarella (48) har vært på rømmen i over et år. Politiet fant ham til slutt i en luksusvilla – der han oppholdt seg sammen med kona og barna.

Les mer »

Påstått mafiaboss pågrepet: Gjemte seg i lukus-villaRoberto Mazzarella (48) har vært på rømmen i over et år. Politiet fant ham til slutt i en luksusvilla – der han oppholdt seg sammen med kona og barna.

Les mer »

Påstått mafiaboss pågrepet: Gjemte seg i lukus-villaRoberto Mazzarella (48) har vært på rømmen i over et år. Politiet fant ham til slutt i en luksusvilla – der han oppholdt seg sammen med kona og barna.

Les mer »

Påstått mafiaboss pågrepet: Gjemte seg i lukus-villaRoberto Mazzarella (48) har vært på rømmen i over et år. Politiet fant ham til slutt i en luksusvilla – der han oppholdt seg sammen med kona og barna.

Les mer »

Påstått mafiaboss pågrepet: Gjemte seg i lukus-villaRoberto Mazzarella (48) har vært på rømmen i over et år. Politiet fant ham til slutt i en luksusvilla – der han oppholdt seg sammen med kona og barna.

Les mer »

Påstått mafiaboss pågrepet: Gjemte seg i lukus-villaRoberto Mazzarella (48) har vært på rømmen i over et år. Politiet fant ham til slutt i en luksusvilla – der han oppholdt seg sammen med kona og barna.

Les mer »