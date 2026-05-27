Unio Stat planlegger opptrapping med 600 medlemmer fra mandag dersom streik starter fredag

Dersom staten starter strike fra fredag, vil Unio Stat starte en gradvis opptrapping fra mandag, med fokus på å ramme arbeidsgiveren mest mulig. Det første uttaket inkluderer kun 93 medlemmer, men allerede mandag skal omfattende deltakelse fra Utrykningspolitiet og sektorer som utdanning og beredskap. Dette kan føre til færre fartskontroller og ytterligere forsinkelser i store prosjekter.

Den norske fagforeningsorganisasjonen Unio Stat har planlagt en strategisk opptrapping av streik fra mandag, i tilfelle statens streikstarter fredag. I et første uttak fredag, som beskrives som forberedende, vil rundt 93 medlemmer delta.

Andre store organisasjoner som LO Stat, Akademikerne og YS Stat planlegger også uttak. Allerede mandag skal Unio Imidlertid eskalere med omfattende uttak av medlemmer, inkludert store deler av Utrykningspolitiet (UP), som er ansvarlig for trafikkregulering på norske veier. Dette kan føre til betydelige hindringer for fartskontroller og veitrafikken. Videre rammes den planlagte kontraterrorøvelsen Nordlys, som er en viktig felles trening for挪威s beredskapsmyndigheter.

I utdanningssektoren vil administrasjon, økonomioppfølging og planlegging ved universiteter og høyskoler bli påvirket, inkludert prosjektet for det nye Vikingtidsmuseet, som allerede er forsinket. Ifølge Per Anders Røsjorde, leder for konfliktberedskapen i Unio Stat, vil uttak av prosjektledere og sentrale fagpersoner kunne forverre forsinkelsene i dette høye profile prosjektet. Unio understreker samtidig at eksamensavvikling og sensur vil være lite påvirket, for å unngå å ramme studenter direkte.

Forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene og staten finner sted hos Riksmekleren onsdag og torsdag, med en frist som utløper ved midnatt natt til fredag





