Unio trapper opp konflikten: Tar ut UP og rammer universiteter

Unio Stat trapper opp streiken med å ta ut store deler av Utrykningspolitiet og ramme byggingen av Vikingtidsmuseet. Mekling pågår hos Riksmekleren med frist fredag.

Unio Stat trapper opp arbeidskonflikten og tar ut flere medlemmer i streik. Allerede mandag vil store deler av Utrykningspolitiet (UP) bli tatt ut, noe som vil føre til kraftig begrensning i kontrollvirksomhet og inntjening i bøter for staten.

Dette er en betydelig eskalering av konflikten, som så langt har vært preget av mindre uttak. Leder Per Anders Røsjorde i Unio stat sier at de i størst mulig grad vil ramme arbeidsgiver, ikke publikum og studenter. Likevel er det åpenbart at publikum vil merke streiken, spesielt gjennom redusert polititilstedeværelse på veiene. Kontraterrorøvelsen Nordlys blir også hardt rammet, noe som kan svekke beredskapen mot terrorhendelser.

I tillegg rammes administrasjon, økonomioppfølging og planlegging i universitets- og høyskolesektoren, blant annet i form av det nye Vikingtidsmuseet. Uttak av prosjektleder og sentrale fagpersoner her vil kunne føre til ytterligere forsinkelser i et allerede forsinket nasjonalt prosjekt med høy offentlig oppmerksomhet. Dette kan få konsekvenser for Norges kulturarv og turisme, ettersom museet er ventet å bli en stor attraksjon. Unio Stat tar ut knappe 93 medlemmer i første omgang, noe som er langt færre enn de andre hovedsammenslutningene.

LO Stat tar ut 1186, Akademikerne 300 og YS Stat 344. Men Unio har en plan om å trappe opp konflikten gradvis, og mandagens uttak er bare begynnelsen. Forhandlingene med staten hos Riksmekleren pågår onsdag og torsdag, med frist ved midnatt natt til fredag. Dersom partene ikke blir enige, vil streiken bli mer omfattende.

Røsjorde understreker at målet er å ramme statens økonomi og drift, samtidig som de vil minimere ulemper for publikum og studenter. Men i praksis er det vanskelig å unngå at folk flest merker konflikten, spesielt når så sentrale tjenester som politi og universitetsadministrasjon blir berørt. Streiken har også et politisk aspekt, ettersom den kommer midt i en periode med økt trafikkdødelighet. Røsjorde påpeker at UP-uttaket vil redusere kontrollvirksomheten kraftig, noe som kan føre til færre bøter og mindre trafikksikkerhet.

Samtidig er det en kontraterrorøvelse som blir rammet, noe som kan ha sikkerhetsmessige implikasjoner. Universitetssektoren er også hardt rammet, med forsinkelser i byggeprosjekter og administrative oppgaver. Dette kan påvirke studentenes hverdag og forskningsprosjekter. Unio Stat representerer mange ansatte i statlig sektor, og konflikten er en del av en større tariffoppgjør.

Røsjorde og andre tillitsvalgte har signalisert at de er klare til å trappe opp ytterligere hvis ikke kravene blir møtt. Meklingen hos Riksmekleren blir avgjørende for om det blir en omfattende streik eller en løsning. Begge parter har gjort det klart at de ønsker en avtale, men avstanden er stor. Staten på sin side har uttrykt bekymring for konsekvensene av en langvarig streik, spesielt i politiet og beredskapsetatene.

Befolkningen blir rådet til å forberede seg på mulig redusert offentlig tjenesteyting i dagene fremover. Det er også verdt å merke seg at dette er første gang på flere år at en så stor del av UP blir tatt ut i streik. Tidligere har politiet vært unntatt fra streik i stor grad på grunn av samfunnssikkerhet. Nå blir det et spill av krefter mellom fagforeningenes rett til å streike og behovet for å opprettholde grunnleggende tjenester.

Røsjorde insisterer på at de har tatt hensyn til liv og helse, men at staten må merke presset for å komme til enighet. Han sier at publikum forstår at dette er en nødvendig kamp for bedre lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig har LO Stat, Akademikerne og YS Stat også varslet store uttak. Dette betyr at det kan bli en koordinert streik som lammer store deler av statsforvaltningen.

Dersom meklingen mislykkes, kan vi vente oss en av de mest omfattende arbeidskonfliktene i staten på lang tid. Det er derfor stor spenning knyttet til møtene hos Riksmekleren de neste dagene. Både arbeidsgivere og arbeidstakere håper på en løsning, men begge sider står fast på sine krav. Tiden vil vise om det blir en avtale eller en opptrapping av konflikten





