Unio trapper opp med 600 medlemmer ved streik - kan gi færre fartskontroller

Unio planlegger å trappe opp streiken i staten med 600 medlemmer fra mandag, noe som kan føre til betydelig reduksjon i fartskontroller og ramme kontraterrorøvelsen Nordlys.

Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio en omfattende opptrapping med 600 medlemmer allerede mandag. Dette kan føre til langt færre fartskontroller på veiene og store forsinkelser i viktige statlige prosjekter.

Hovedhensikten er å ramme arbeidsgiver så hardt som mulig, samtidig som man forsøker å skåne publikum og studenter, sier leder Per Anders Røsjorde for konfliktberedskapen i Unio stat. Fredag er planen til Unio å ta ut knappe 93 medlemmer, i det de selv kaller et forberedende uttak. Til sammenligning skal LO Stat ta ut 1186, Akademikerne 300 og YS Stat 344 medlemmer. Men allerede mandag skrur Unio opp temperaturen.

Da skal de blant annet ta ut store deler av Utrykningspolitiet UP, som holder orden på norske veier. Dette vil føre til kraftig begrensning i kontrollvirksomhet og inntjening i bøter for staten, sier Røsjorde. Kontraterrorøvelsen Nordlys blir også hardt rammet. I tillegg rammes administrasjon, økonomioppfølging og planlegging i universitets- og høyskolesektoren, blant annet i form av det nye Vikingtidsmuseet.

Uttak av prosjektleder og sentrale fagpersoner her vil kunne føre til ytterligere forsinkelser i et allerede forsinket nasjonalt prosjekt med høy offentlig oppmerksomhet, sier Per Anders Røsjorde. Hovedsammenslutningen understreker at eksamensavvikling og sensur i liten grad vil bli berørt. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren onsdag og torsdag. Fristen er ved midnatt natt til fredag.

Blant fagforeningene som er organisert i Unio er Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Politiets Fellesforbund. Dersom meklingen ikke fører frem, kan streiken bli langvarig og få store konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner. Staten på sin side har uttrykt håp om å komme til enighet, men forbereder seg også på en mulig arbeidskonflikt. Unio varsler at dersom streiken blir en realitet, vil de kontinuerlig vurdere å trappe opp ytterligere for å maksimere presset på arbeidsgiver.

Samtidig understreker de at hensynet til publikum og studenter fortsatt vil være sentralt i beslutningene om hvilke stillinger som tas ut. Dette kan bety at streiken vil merkes tydeligst på områder som direkte rammer statens inntekter og store prosjekter, snarere enn dagliglivet til folk flest. Likevel advarer eksperter om at langvarig streik i UP kan redusere trafikksikkerheten, da færre kontroller kan føre til flere fartsovertredelser og ulykker.

Det gjenstår å se om partene klarer å enes før fristen, eller om Norge står overfor en omfattende streik i staten





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Streik Unio Fartskontroll Mekling Staten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russiske angrep på Ukraina - 600 droner og 90 raketterMelissa Søvik var i Kyiv under det massive russiske luftangrepet natt til søndag 24. mai, der russerne blant annet brukte det hypersoniske missilet, Oresjnik. Russland har varslet flere angrep og har oppfordret utlendinger til å forlate byen.

Read more »

Unio trapper opp konflikten: Tar ut UP og rammer universiteterUnio Stat trapper opp streiken med å ta ut store deler av Utrykningspolitiet og ramme byggingen av Vikingtidsmuseet. Mekling pågår hos Riksmekleren med frist fredag.

Read more »

Strikk i staten, mobilisering i Unio, brann i London, hantavirus på cruiseskipet, lengre artikler på SpotifyDet blir streik i staten fra fredag, og Unio planlegger allerede mandag å mobilisere 600 medlemmer for å redusere antallet fartskontroller på veiene. Streiken rammer også Kontraterrorøvelsen Nordlys, administrasjon, økonomioppfølging og planlegging i universitets- og høyskolesektoren, og det nye Vikingtidsmuseet. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren onsdag og torsdag. Fristen er ved midnatt natt til fredag. Også 15 brannbiler er sendt til stedet etter en brann i London, og en passasjer på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus. Spotify lanserer nå lengre artikler fra amerikanske blader lest inn på engelsk, og en fabrikkbrann i Dirdal i Rogaland defineres som giftig og helseskadelig.

Read more »

Unio trapper opp streiken - brann i London rammer jødisk områdeUnio planlegger å ta ut 600 medlemmer fra mandag, noe som vil ramme fartskontroller og kontraterrorøvelse. Samtidig rykker 15 brannbiler ut til en brann i Golders Green, London, der det nylig har vært flere ildspåsettelser rettet mot jødiske mål.

Read more »