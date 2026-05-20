Mediekritiker Haakon Heyerdahl tar opp en enkel sentring i tech-bransjens fokusområder. Universell utforming (UU) er et fokusområde som for mange i bransjen blir behandlet som et sideprosjekt. Dette kan føre til at digitale tjenester er utilgjengelige for store grupper mennesker.

BRUKBART: Universell utforming handler ikke først og fremst om skjermlesere og kontrastkrav. Det handler om hvorvidt digitale tjenester er robuste, forståelige og brukbare for virkelige mennesker i virkelige situasjoner, skriver Haakon Heyerdahl.

Tech-bransjen elsker å snakke om innovasjon. Om kunstig intelligens, autonome agenter, neste generasjon brukeropplevelser og digitale kundereiser. Men midt i all entusiasmen er det fortsatt noe grunnleggende mange utviklingsmiljøer behandler som et sideprosjekt: universell utforming. For i 2026 er digital tilgjengelighet ikke lenger et nisjetema for offentlig sektor eller spesialister på compliance.

Det handler om kvalitet. Om teknologi som faktisk fungerer. Om hvem som får delta i samfunnet - og hvem som stenges ute. Det er ikke nødvendigvis fordi utviklere er likegyldige.

Problemet er kanskje heller at tilgjengelighet fortsatt oppfattes som noe 'ekstra'. Noe som kommer etterpå. Etter designet. Etter lanseringen.

Etter sprinten. Etter innovasjonen. Noe som 'noen andre' kan fikse. For sannheten er at universell utforming ikke først og fremst handler om skjermlesere og kontrastkrav.

Det handler om hvorvidt digitale tjenester er robuste, forståelige og brukbare for virkelige mennesker i virkelige situasjoner. Det handler om teknologi som fungerer når du har dårlig syn. Når du er stresset. Når du har brukket armen.

Når du sitter på toget med dårlig dekning. Når du er eldre. Når norsk ikke er morsmålet ditt. Når konsentrasjonen svikter.

Likevel er det fortsatt mulig å møte moderne løsninger der grunnleggende tastaturnavigasjon ikke fungerer, der skjemaer er umulige å forstå med hjelpemidler, eller der interaktive elementer er bygget på måter som gjør dem utilgjengelige for store brukergrupper. Vi har designsystemer. Automatisert testing. Lighthouse-score.

CI/CD-pipelines. AI-assistert utvikling. Likevel produseres det enorme mengder digitale løsninger som aldri burde passert kvalitetssikring. I offentlig sektor har universell utforming over tid blitt en naturlig del av digitaliseringsarbeidet.

Ikke fordi alle er perfekte, men fordi kravene er tydelige og oppfølgingen reell. I privat sektor ser bildet annerledes ut. For mange virksomheter skjer det lite før UU-tilsynet banker på døren eller enda verre at de truer med bøter. Først da oppstår plutselig både budsjett, prioritet og ledelsesforankring.

Det er en oppsiktsvekkende defensiv tilnærming i en bransje som ellers beskriver seg selv som fremoverlent. Tenk om sikkerhet ble behandlet på samme måte. At virksomheter først begynte å bry seg om cybersikkerhet etter at Datatilsynet varslet sanksjoner. Ingen ville akseptert det.

Bransjen har forstått at sikkerhet må bygges inn fra starten av. Presset kommer allerede fra flere kanter samtidig. EU beveger seg tydelig mot strengere krav gjennom blant annet European Accessibility Act. Offentlige anskaffelser stiller høyere forventninger. Samtidig blir digitale tjenester stadig mer samfunnskritiske.

Når banken, forsikringsselskapet, nettbutikken og arbeidslivet flytter inn i digitale flater, blir dårlig tilgjengelighet i praksis en form for digital ekskludering. For dette handler ikke bare om å tilfredsstille et regelverk. Det handler om profesjonell stolthet og ekte kvalitet





/ 🏆 27. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekteskapsliv Klima

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nye veier og jernbanetraseer deler opp dyrenes naturlige leveområderTradisjonelle tiltak som viltgjerder og viltoverganger er svært kostbare og har varierende effekt. Forskere er nå undersøker helt nye metoder for å stoppe det årlige blodbadet, og målet er å skifte fokus fra å rydde opp etter en ulykke, til å forebygge den helt. Ved å koble sammen historiske data med sanntidsdata, ønsker forskerne å utvikle høyteknologiske systemer som kan varsle bilistene i nøyaktig samme sekund som et dyr nærmer seg veikanten. Utfordringen i dag er at datasystemene er for fragmenterte og at viktige tall ikke deles.

Read more »

Fredrikstad henter Casper Røjkjær som ny hovedtrenerFredrikstad har inngått avtale med 34-årige Casper Røjkjær om å bli klubbens nye hovedtrener. Røjkjær er tidligere assistenttrener i talentfabrikken FC Nordsjælland og har en bakgrunn med fokus på det offensive spillet. Andreas Hagen er ikke lenger Fredrikstads hovedtrener. Tidligere har TV 2 og Fredrikstad Blad rapportert om Røjkjørs opptreden til FFK.

Read more »

Russland og Kina forbereder seg på samtaler om gassprosjektet PS2Det er ventet at Presidentsmøtet mellom Vladimir Putin og Xi Jinping i Beijing i løpet av denne uken vil bli lastet med fokus på gassprosjektet PS2. Dette projectsiden vil bli undervist av Russlands visjoer om å erstatte tapte europaprodukter med gass, samt threats turnoff fra EU for åakhiller.Med tanke på Russland sitt stagflasjonelle økonomi og reduksjonen i vekstprognosene, forventes debates å fokusere på ein veldig forsinket PS2- rørledning. Den fire år forsinket PS2 - rørledningen er det eneste reelle alternativet til å erstatte de fordoblede tapte eksportinntektene fra Europa for Russland. Forhåpentligvis vil denne møtet bidra til å løse Putins skakkjørne økonomi.

Read more »