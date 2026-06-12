Universitetssykehuset tapte rettssaken mot Bravida på grunn av byggherre- og intern byggeledelsesvikt. Helse Stavanger HF hadde selv byggeledelsen, og det er spørsmål om de gjorde det for å spare noen kroner.

DEBATT: Universitetssykehuset , som flertallet av innbyggerne før eller senere vil bli avhengige av, har tapet rettssaken mot Bravida . En regning på 600 millioner kroner er på vei.

Har noen gamblet med noe så viktig som sykehuset vårt, pasientene og ansatte? Universitetssykehuset tapte rettssaken på grunn av byggherre- og intern byggeledelsesvikt. Helse Stavanger HF hadde selv byggeledelsen, og det er spørsmål om de gjorde det for å spare noen kroner. Det er et dårlig valg å være både prosjekteier, byggherre og byggeleder.

Prosjektdirektør Kari Gro Johanson er kritisert for sitt arbeid under byggingen av universitetssykehuset. Det er også kritikk mot styret i Helse Stavanger HF for å ha valgt å være både byggherre og byggeleder. Dette har ført til at det er blitt vanskelig å styre byggeprosessen og å holde kostnadene nede. Universitetssykehuset har tapet rettssaken, og det er nå spørsmål om det skal være konsekvenser for hele styret i Helse Stavanger HF.

Det er også kritikk mot UiS for å ha bidratt til å svekke universitetssykehusets økonomi ved å sende en dekan og professor i samfunnsøkonomi til styret i Helse Stavanger HF. Det er også kritikk mot at UiS har valgt å sende en økonom til styret i stedet for å sende eksperter innen andre fagfelt. Det er også kritikk mot at UiS-ledelsen har valgt å oppnevne eller anbefale ansatte til verv uten å peke på folk med nødvendige kompetanser.

Det er også kritikk mot at UiS-ledelsen har valgt å prioritere kameraderi og nepotisme over nødvendige kompetanser ved avgjørelser. Det er nå spørsmål om UiS-ledelsen skal redegjøre for sin rolle i 600-millionersfadesen. Det er også kritikk mot at UiS-ledelsen har valgt å sende en økonom til styret i stedet for å sende eksperter innen andre fagfelt. Det er nå spørsmål om UiS-ledelsen skal reflektere bredden hos UiS ved avgjørelser og fokusere på ledelseskompetanse.

Det er også kritikk mot at UiS-ledelsen har valgt å prioritere kameraderi og nepotisme over nødvendige kompetanser ved avgjørelser. Det er nå spørsmål om UiS-ledelsen skal redegjøre for sin rolle i 600-millionersfadesen. Det er også kritikk mot at UiS-ledelsen har valgt å sende en økonom til styret i stedet for å sende eksperter innen andre fagfelt. Det er nå spørsmål om UiS-ledelsen skal reflektere bredden hos UiS ved avgjørelser og fokusere på ledelseskompetanse





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