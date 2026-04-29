UNN aksepterer forelegg etter dødsfall: 700.000 kroner i bot

Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ) har akseptert et forelegg på 700.000 kroner etter dødsfall et til Einar Helge Olsen (81) i 2023. Beslutningen ble tatt av UNN -styret onsdag, og representerer en erkjennelse av at behandlingen Olsen mottok var uforsvarlig.

Saken har vært dypt belastende for både Olsen sine pårørende og det involverte helsepersonellet. Styret uttrykker sin dypeste medfølelse til familien i en pressemelding. Einar Helge Olsen døde som følge av feilmedisinering, nærmere bestemt en dødelig dose adrenalin. Hendelsen fant sted i november 2023 og ble etterforsket av politiet i nesten to år, samt gjenstand for tilsynssak hos Statens helsetilsyn.

Opprinnelig konkluderte både politiet og statlige myndigheter med at det ikke var grunnlag for straffeforfølgelse i forbindelse med dødsfallet. Familien til Olsen anket imidlertid politiets henleggelsesbeslutning, og Riksadvokaten tok saken opp til ny vurdering. Denne nye vurderingen førte til at Statsadvokatene i Nord konkluderte med at UNN hadde brutt helsepersonelloven § 67 første ledd, jf. § 4, jf. straffeloven § 27.

Forelegget på 700.000 kroner er en konsekvens av denne konklusjonen. UNN har nå vedtatt forelegget, og styreleder Anders Mohn Frafjord understreker at et samlet styre finner det riktig å akseptere boten. Han fremhever også den store belastningen saken har medført for alle involverte. Sykehuset har i etterkant av hendelsen iverksatt en rekke tiltak for å forbedre pasientsikkerheten, spesielt ved akuttmottaket i Tromsø, hvor Einar Helge Olsen døde.

Disse tiltakene inkluderer forbedringer i legemiddelrutiner og økt fokus på systematisk legemiddelsikkerhet på ulike nivåer i organisasjonen. UNN understreker at arbeidet med legemiddelsikkerhet er en kontinuerlig prosess, og at sykehuset er forpliktet til å lære av feil og forhindre at lignende hendelser skjer i fremtiden. Sykehuset har i sin pressemelding uttrykt tilfredshet med det forbedringsarbeidet som allerede er gjennomført, og forsikrer om at ytterligere tiltak vil bli iverksatt for å sikre pasientsikkerheten.

Dette inkluderer en grundig gjennomgang av eksisterende prosedyrer og rutiner, samt opplæring av helsepersonell. UNN legger vekt på viktigheten av åpenhet og læring i slike saker, og har lovet å dele erfaringene fra denne hendelsen med andre sykehus for å bidra til å forbedre pasientsikkerheten nasjonalt. Familien til Einar Helge Olsen har tidligere uttrykt sin sorg og sin frustrasjon over behandlingen han mottok, og har påpekt at de fortsatt lever med konsekvensene av det som skjedde på UNN.

UNN har i sin kommunikasjon vist forståelse for familiens smerte og har forsikret om at sykehuset tar saken svært alvorlig. Aksepten av forelegget er et skritt mot å finne en formell avslutning på saken, men det er klart at den emosjonelle belastningen for de pårørende vil vedvare. Denne saken understreker viktigheten av å ha robuste systemer for legemiddelsikkerhet og å sikre at helsepersonell har tilstrekkelig opplæring og ressurser til å yte forsvarlig behandling.

Det er også viktig å huske på at selv om systemene er på plass, kan menneskelige feil fortsatt skje, og at det derfor er avgjørende å ha en kultur for åpenhet og læring der feil kan rapporteres og analyseres uten frykt for represalier





bladetnordlys / 🏆 17. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UNN Forelegg Feilmedisinering Dødsfall Helsepersonelloven Pasientsikkerhet Einar Helge Olsen

United States Latest News, United States Headlines

