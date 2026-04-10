UNN Siktet Etter Dødsfall: Feilmedisinering Fører Til Bot

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er siktet for feilmedisinering som førte til et dødsfall i november 2023. Statsadvokaten krever en bot på 700.000 kroner. Familien anket politiets avgjørelse om å henlegge saken.

Olsen døde av feilmedisinering. Hendelsen, som fant sted på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) en søndag i november 2023, har vært under etterforskning av politiet i nesten to år. Samtidig har saken vært gjenstand for en tilsynssak hos Statens helsetilsyn. Både statlige myndigheter og politiet konkluderte opprinnelig med at det ikke var grunnlag for straffeforfølgelse etter at Einar Helge Olsen fikk en dødelig dose adrenalin.

Etterforskningen avdekket alvorlige rutinesvikt, men verken politiet eller Statens helsetilsyn fant grunn til å straffe UNN. Familien, sterkt berørt av tapet, anket politiets beslutning om å henlegge etterforskningen. Denne anken førte til at Riksadvokaten tok saken opp til ny vurdering, noe som markerte en betydelig endring i sakens gang. Saken har ført til store belastninger for familien Olsen, og bildet av Ken og Thorhild Olsen på sykehuset, der de mistet Einar, illustrerer de dype emosjonelle konsekvensene av hendelsen. Hendelsen har satt fokus på sykehusets rutiner og ansvar for pasientsikkerhet. Det er et klart behov for å evaluere og forbedre rutinene for å unngå lignende tragedier i fremtiden. \Statsadvokatene i Nord har nå tatt ut siktelse mot helseforetaket, UNN, for overtredelse av helsepersonelloven § 67 første ledd, jf. § 4, jf. straffeloven § 27. Siktelsen omhandler unnlatt å utføre arbeid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet og manglende omsorgsfull hjelp, slik helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig tilsier. Dette er en alvorlig anklage som reflekterer en erkjennelse av at sykehuset ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor pasienten. Straffenivået i siktelsen er satt til 700.000 kroner, og det er styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF som vil ta stilling til om boten vedtas. Styremøtet er planlagt til onsdag 29. april, der styret vil vurdere siktelsen og dens implikasjoner for helseforetaket. I en pressemelding fredag ettermiddag uttrykker administrerende direktør David Johansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge beklagelse og understreker viktigheten av å lære av feil. Johansen bekrefter at hendelsen er grundig gjennomgått og at tiltak er iverksatt for å forhindre lignende hendelser i fremtiden. UNN ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer før saken er behandlet av styret, noe som reflekterer en forsiktig tilnærming til saken mens de venter på styrets avgjørelse. \Den tragiske hendelsen på UNN har ført til dype konsekvenser for familien og stiller viktige spørsmål om ansvar, rutiner og pasientsikkerhet i helsevesenet. Familiens kamp for rettferdighet har ført til en ny vurdering av saken, noe som understreker viktigheten av å stille ansvarlige til ansvar. Hendelsen minner om viktigheten av åpenhet, grundig etterforskning og læring av feil i helsesektoren. UNNs beklagelse og løfte om å iverksette tiltak for å hindre lignende hendelser er et steg i riktig retning, men den endelige løsningen vil avhenge av styrets avgjørelse og de eventuelle endringene som blir gjort i sykehusets rutiner. Saken har også aktualisert debatten om rettssikkerheten for pasienter og viktigheten av å sikre at helsepersonell utfører sitt arbeid i henhold til de høyeste standarder for faglig forsvarlighet og omsorg





