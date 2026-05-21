Up Bygg AS i konkurs - Driftsresultat i minus, svak likviditet

Byggefirmaet Up Bygg AS er i konkurs. Driftsresultatet endte på 109.025 kroner i minus, og selskapet har en samlet gjeld på drøye 1,2 millioner kroner. Advokat Ingar Nordmo Olsen er oppnevnt som bostyrer.

Byggefirmaet Up Bygg AS med forretningsadresse i Tromsdalen er konkurs. Styrelederen meldte oppbud, ifølge en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett torsdag. Selskapet har syv ansatte og har vært i drift inntil nylig.

Den estimerte verdien av selskapet er rundt 300.000 kroner, og de har en samlet gjeld på drøye 1,2 millioner kroner. Selskapet varslet den mulige konkursbegjæringen i regnskapet for 2025. Driftsresultatet endte på 109.025 kroner i minus, og selskapet har svak likviditet og negativ egenkapital. Det foreligger vesentlig usikkerhet om fortsatt drift dersom gjeldsnivået ikke reduseres.

Advokat Ingar Nordmo Olsen er oppnevnt som bostyrer.





