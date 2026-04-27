Urettferdig nettleie: Småkunder betaler for datasentrenes strøm

Norske husholdninger og småbedrifter betaler opptil åtte ganger mer i nettleie enn store datasentre. Et fragmentert nettselskapsmarked og en utdatert reguleringsmodell er årsaken til den uforholdsmessige belastningen.

Debatten om nettleie i Norge har nådd et kritisk punkt, der norske husholdninger og små næringskunder opplever en uforholdsmessig høy belastning sammenlignet med store datasentre.

Forskjellen i nettleie er dramatisk – småkunder betaler opptil åtte ganger mer enn de store kraftforbrukerne. Denne ubalansen skyldes et fragmentert nettverk av over 70 nettselskaper, i motsetning til Danmarks mer konsoliderte modell med kun ett nettselskap. I Danmark er nettleien langt mer likt fordelt mellom små- og storforbrukere, noe som indikerer at den norske strukturen bidrar til prisdiskriminering.

Argumenter om at den nåværende reguleringsmodellen er kompleks og ressurskrevende, og at den gir insentiver til kostnadseffektivitet, overskygger ikke det grunnleggende problemet: småkunder subsidierer i praksis store industriers strømforbruk. Strømnettet er en essensiell infrastruktur, på lik linje med veinett og vann- og avløpsanlegg. En sentral egenskap ved slik infrastruktur er at de faste kostnadene utgjør en betydelig andel av de totale kostnadene. Økt bruk medfører ikke nødvendigvis en proporsjonal økning i kostnadene, så lenge det er tilstrekkelig kapasitet.

Bompenger på veiene fungerer som et spleiselag, der alle bidrar i henhold til sitt bruk. Private kunder og næringskunder betaler omtrent det samme per passering, og tungtransport kan til og med betale mer. Nettleien fungerer derimot annerledes. Småkunder blir prisdiskriminert til fordel for store, kraftkrevende næringer.

I tillegg er småkundenes nettanlegg relativt dyrere i forhold til forbruket, sammenlignet med nettanlegg for storkunder. Historisk sett kan denne modellen ha vært forsvarlig, da smelteverk og annen industri var lokalisert nær kraftkildene. Men dagens situasjon, preget av en rask økning i antall datasentre, gjør at modellen utnyttes på en urettferdig måte. Disse nye næringene krever betydelige investeringer i strømnettet, og det er uakseptabelt at husholdningene skal bære hele eller deler av denne kostnaden.

Et ytterligere problem er at nettselskaper med tilknytning til kraftproduksjon har et insentiv til å øke strømforbruket. Et slikt konsern kan bruke nettleien til å favorisere høyt forbruk, noe som øker volumuttaket og dermed prisene i kraftproduksjonen. Dette er ikke en anklage mot spesifikke selskaper, men en illustrasjon av de innebygde incentivene i den nåværende reguleringsmodellen. Løsningen ligger i å konsolidere de mange små nettselskapene, eliminere prisdiskrimineringen og forhindre blandet eierskap mellom kraftproduksjon og strømnett.

I tillegg bør nye storkunder betale en reservasjonsavgift for å sikre nettkapasitet, på samme måte som oljeselskaper betaler for oljelisenser. Denne avgiften bør reflektere behovet for fremtidige kapasitetsøkende investeringer. En slik omlegging vil redusere nettleien for småkunder betydelig og skape et mer rettferdig og bærekraftig system. Det er på tide å erkjenne at den nåværende modellen ikke lenger er hensiktsmessig og å ta grep for å sikre en mer balansert fordeling av kostnadene





StvAftenblad / 🏆 30. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nettleie Prisdiskriminering Strømnett Datasentre Regulering Energi Kostnader

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

