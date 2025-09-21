Urettferdighet i arbeidslivet: Når døtre må smile mer enn sønner

En far reflekterer over ulik behandling av kvinner og menn i arbeidslivet, basert på egne erfaringer og forskning. Han argumenterer for en endring av spillereglene for å sikre rettferdighet og like muligheter for alle.

Dette innlegget uttrykker skribentens personlige synspunkter. For å bli godtatt, lagt merke til, og forfremmet, er det dessverre en realitet at dette krever en viss tilpasning. Og det kan være smertefullt å erkjenne. Jeg er far til en intelligent, nysgjerrig og engasjert jente. Hun fortjener å bli vurdert basert på sine prestasjoner, ikke om hun smiler tilstrekkelig i møter. Men realiteten er dessverre ofte annerledes.\Se for deg to medarbeidersamtaler.

Samme scenario, samme ansiktsuttrykk, men forskjellig kjønn. Kristian, med et nøytralt ansikt og rolig fremtoning, får høre positive tilbakemeldinger: «Fokusert. Tydelig. Tar ting seriøst – det skaper trygghet.» «I styremøtet fremsto du som rolig og samlet.» Marit, med samme uttrykk og kroppsspråk, mottar helt andre tilbakemeldinger: «Litt streng. Litt kald. Noen sier du virker sur.» «I møtet oppfattet flere deg som lite imøtekommende.» «En kalte deg til og med bitchy.» Samme uttrykk, ulik tolkning. Ulik verdi. Og til syvende og sist, ulik karrierevei. Dette er ikke bare et problem, men en systematisk skjevhet som er godt dokumentert i forskning. Forskning viser at kvinner vurderes strengere enn menn, selv med identiske ansiktsuttrykk. Sinte kvinner mister status, mens sinte menn oppfattes som sterke og belønnes. Tilbakemeldinger til kvinner handler oftere om personlighet enn prestasjon, med en stor andel som kalles «emosjonelle» eller «lite likandes». Selv om kvinner presterer bedre, får de ofte lavere score på «potensial», noe som hemmer forfremmelser. Dette er et problem som former livsløp og begrenser muligheter.\Hva betyr dette i praksis? Det handler ikke bare om tilbakemeldinger. Det handler om livsbaner som formes – og lukkes. Det handler om hvem som får muligheter, og hvem som mister motet. Det handler om talent som visner, ikke fordi det manglet, men fordi det aldri ble anerkjent. Som far gjør det vondt å vite at datteren min kan måtte smile mer enn broren sin – bare for å bli likt, trodd og tatt på alvor. Vi skylder barna våre et bedre arbeidsliv enn det. Et som møter dem med rettferdighet – ikke forventninger om å “myke seg opp”. Hva kan vi gjøre – nå? Det krever en bevisst innsats på flere plan. Lær opp ledere i bias og språkbruk: Ubevisste holdninger og ordvalg påvirker vurderinger og karrierer. Standardiser medarbeidersamtaler: Bruk tydelige, målbare kriterier – ikke løse inntrykk. Hold ledere ansvarlige: Be om konkrete eksempler bak tilbakemeldinger og potensialsvurderinger. Definer og etterprøv «potensial»: Sjekk om vurderinger faktisk samsvarer med resultater over tid. Gi rom for ulike uttrykk og lederstiler: Autoritet og kompetanse ser forskjellig ut – og det må være greit. For det burde ikke være sånn: At jeg som pappa må forberede datteren min på å smile for å bli tatt på alvor. At styrke skal tones ned for å bli likt. At lik kompetanse vurderes ulikt – fordi uttrykket ikke passer inn i gamle rammer. Det er på tide å endre spillets regler – ikke jenta som spiller. Å skape et rettferdig arbeidsmiljø er ikke bare en fordel for kvinner, men for hele samfunnet





