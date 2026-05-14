Urolige dager på Vestlandet: Fra redningsaksjoner til russekaos og streik

En omfattende gjennomgang av siste tids hendelser i Bergen og omegn, inkludert politiaksjoner, ulykker og varslede arbeidskonflikter.

Det har vært en urolig periode for politi og nødetater i Vestland fylke, med en rekke hendelser som spenner fra dramatiske redningsaksjoner til alvorlige voldshendelser og varslede arbeidskonflikter.

På Voss ble det iverksatt en omfattende søksaksjon på Skulestadmo etter meldinger om en savnet mann i 70-årene. Operasjonsleder Bjarte Rebnord bekreftet at politiet i denne kritiske fasen ba om bistand fra flere frivillige organisasjoner, inkludert Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder. Samtidig som søket pågikk, har det vært flere andre rettslige etterspill i regionen. En mann er siktet for trusler mot en kvinne og skal avhøres for å avklare omstendighetene rundt hendelsen.

En annen sak involverer en mann siktet for kroppskrenkelse mot en tilfeldig forbipasserende mann i 60-årene. Politiadvokat Katrine Thomassen har uttalt at det kan ha vært en diskusjon mellom partene før situasjonen eskalerte. Videre har politiet håndtert en sak der en mann som var varetektsfengslet for mishandling i nære relasjoner og brudd på besøksforbud, nektet å ta på seg fotlenke ved løslatelse, noe som førte til ytterligere komplikasjoner i saken.

I tillegg ble en hotellgjest i sentrum stanset etter mistanke om promillekjøring etter at hotellansatte reagerte på hans oppførsel. I Bergen har starten på russetiden ført til økt press på politistyrkene. Ved Hordnesskogen og Lagunen har politiet måttet gripe inn mot flere russebusser på grunn av ekstremt høyt støynivå og høy beruselsesgrad blant de unge. Operasjonsleder Dan Erik Johannessen rapporterte at syv til åtte busser fikk pålegg om å skru av musikken for å hindre større ordensproblemer.

En av de mer uvanlige hendelsene fant sted i Flyplassvegen, der politiet stanset en bil med en person liggende i bagasjerommet. Føreren fikk gebyr for overfylling av kjøretøyet, da det totalt var seks personer i bilen. Alvorligere var hendelsene ved Danmarks plass, der en tenåring ble pågrepet etter å ha utøvet vold mot en tilfeldig forbipasserende. Dette ble meldt inn av en vekter på stedet.

Samtidig ble en mann i 40-årene pågrepet for trusler mot en kvinne onsdag formiddag. Til tross for disse hendelsene har mange av de offisielle arrangementene, som avgangsdåpene på Askøy, forløpt uten store problemer, ifølge politiets operative ledelse. Utover krim og uro har brannvesenet og redningsmannskaper vært ute i flere utrykninger. I Førde, nærmere bestemt ved Halbrendsøyra, brøt det ut brann i et lagerbygg.

Det viste seg at det var en bobil inne i bygget som sto i flammer. Brannvesenet måtte bruke vinsj for å trekke kjøretøyet ut av bygget for å begrense skadene. En mer hjertevarm, men tragisk hendelse utspilte seg da en familie med andunger ble fanget mellom en fjellvegg og en bygning. Brannvesenet måtte rykke ut for å heise ned fuglene.

Dessverre hadde en katt allerede drept en av ungene før redningsaksjonen startet. De overlevende endene ble overført til Svanehjelpen for pleie før de kan slippes ut i naturen igjen. Til slutt ser vi mot arbeidslivet, der det varsles om betydelige forstyrrelser i luftfarten. Select Service Partner AS ved Bergen Lufthavn Flesland og flere andre store flyplasser i landet varsler streik fra og med 18. mai.

Totalt 264 medlemmer vil bli tatt ut i streik, noe som vil ramme serveringsstedene og forpleiningen for tusenvis av reisende. Fagforeningens representant Justnes understreker at dette grepet er nødvendig for å synliggjøre medlemmenes sentrale rolle i verdiskapingen i landet, ikke bare i bysentrum, men også ved knutepunkter som flyplassene. Dette vil sannsynligvis skape utfordringer for reisende i en travel periode





