Uroligheter utenfor stadion: Gift Orban involvert i basketak med fans

Den nigerianske spissen Gift Orban havnet i en opphetet situasjon med supportere etter en Serie A-kamp. Hellas Verona har nå gått ut med en offisiell fordømmelse av hendelsen.

En ubehagelig episode har preget overskriftene i italiensk fotball denne uken, etter at den nigerianske spissen Gift Orban havnet i et fysisk basketak med supportere utenfor stadionanlegget til Hellas Verona . Hendelsen fant sted i kjølvannet av oppgjøret mellom Hellas Verona og AC Milan, og videoopptak som nå sirkulerer i sosiale medier viser en svært spent situasjon på parkeringsplassen ved Bentegodi-stadionet.

Ifølge flere italienske storaviser, deriblant Gazzetta dello Sport og Corriere dello Sport, skal en gruppe supportere ha stanset kjøretøyet til Orban, noe som raskt eskalerte til en konfrontasjon. Det er uklart nøyaktig hva som utløste aggresjonen fra fansens side, men ifølge rapportene skal situasjonen ha blitt truende da enkelte individer gjorde utfall mot bilen til spissen. Klubbledelsen i Hellas Verona har reagert kraftig på hendelsen og valgte kort tid etter å publisere en offisiell uttalelse for å ta avstand fra det inntrufne. I erklæringen understreker klubben at de fordømmer enhver form for voldelig oppførsel på det sterkeste. De uttrykker tydelig at de ikke aksepterer at spillere blir utsatt for trakassering eller fysiske trusler i forbindelse med kampavvikling. Hellas Verona opplyser videre at de nå går gjennom hendelsesforløpet grundig og forbeholder seg retten til å foreta ytterligere vurderinger når det gjelder oppfølging av saken, både med tanke på sikkerhetstiltak rundt spillerne og mulig involvering av relevante myndigheter. Denne hendelsen kaster et uheldig lys over supporterkulturen og setter sikkerheten til spillerne på dagsorden i italiensk Serie A. For Gift Orban markerer dette et krevende kapittel i et karriereløp som har vært preget av raske skifter de siste årene. Den nigerianske angriperen, som er på lån til Hellas Verona fra tyske Hoffenheim, har opplevd en stormfull reise siden han forlot norsk fotball. Orban ble for alvor kjent for det norske publikummet under sin tid i Stabæk, hvor han ble en publikumsfavoritt og satte spor etter seg med sin enorme målteft. Da han ble solgt til belgiske Gent i 2023, ble han tidenes dyreste spiller solgt fra norsk 1. divisjon, noe som markerte starten på en internasjonal karriere med stoppesteder i blant annet franske Lyon før ferden gikk videre til Tyskland og deretter Italia. Den nåværende låneperioden i Hellas Verona har vært ment som en mulighet til å finne tilbake til formen, men den siste tidens hendelser utenfor banen har dessverre tatt oppmerksomheten bort fra det sportslige





