US-Iran deal: A diplomatic breakthrough, but not a peace treaty

The US and Iran have reached a diplomatic breakthrough, with the US confirming that the Strait of Hormuz will reopen after Iran's confirmation. However, the agreement is not a peace treaty and does not resolve the fundamental conflicts between the two countries. The situation remains tense, with Israel launching attacks in Beirut and the two sides vying for prestige.

Lytt til saken For første gang siden krigen mellom USA, Israel og Iran startet, er vi ved et punkt der Washington og Teheran faktisk er enige om noe.

Vi er nesten i mål. Men bare nesten. På Trumps 80-årsdag fikk presidenten gaven han ønsket seg mest: En bekreftelse fra Teheran om at Hormuzstredet skal gjenåpnes. USAs visepresident J.D.

Vance kunngjorde nylig at den mye omtalte intensjonsavtalen allerede er undertegnet. Fredag denne uken samles partene til en formell signeringsseremoni i Genève. Ifølge president Trump er stredet helt åpent fra fredag. Men før vi lar oss rive med: Dette er ingen fredsavtale.

Intensjoner ikke juridisk bindende, og løser ingen av de grunnleggende konfliktene mellom landene. Likevel er avtalen det første diplomatiske gjennombruddet siden krigen startet. Situasjonen er absurd. Hadde Trump ikke valgt å gå til krig, ville ingen feiret et åpent Hormuzstred som et diplomatisk gjennombrudd.

Det ville bare vært normalen. På kort sikt innebærer avtalen at Iran åpner Hormuzstredet igjen, mens USA opphever blokaden. Men det handler samtidig om så mye mer enn skipsfart og oljeleveranser. Både USA og Iran forsøker å fremstille enigheten som en seier for seg selv.

Markedene har reagert positivt, og oljeprisen faller. Isolert sett er ikke det oppsiktsvekkende. Oljeprisen har svingt kraftig gjennom hele krigen, ofte som følge av nye og til dels motstridende utspill fra den amerikanske presidenten og iranske myndigheter. Forskjellen denne gangen er at signalene kommer fra begge sider.

Når både Washington og Teheran, med ulike ordvalg og ulike prioriteringer, bekrefter hovedbudskapet, gir det grunn for optimisme. Det er en god start, men ingen garanti for at prosessen lykkes. Det er heller ikke nok at Trump skriver «la oljen flyte» på Truth Social. Iranerne har lagt egne planer.

Det mange lurer på er om Teheran krever tollavgifter for passerende skip. Avtalen skulle etter planen undertegnes i Sveits på fredag. Nå melder amerikanske myndigheter at avtalen allerede er signert. Alt kan fortsatt skje.

Bare timer før kunngjøringen gikk Israel til et nytt angrep i sørlige Beirut, vel vitende om at israelske angrep i Beirut er blant de tydeligste røde linjene Iran har trukket opp. Israel har liten interesse av en avtale som styrker Irans posisjon eller gir Teheran pusterom. Avtalen møter massiv motstand i Israel. Israelske angrep i Beirut er nok et forsøk på å påvirke, forsinke eller endre utfallet av prosessen som nå er i gang.

Men utfordringene stopper ikke der. De neste ukene vil ikke bare handle om sabotører, men også om prestisje. Både Washington og Teheran forsøker å selge enigheten som en enestående seier. USA hevder at Iran ble presset til kompromiss.

Iran hevder at landet tvang verdens mektigste supermakt til å gi etter. Poseringen som har bidratt til forlengelsen av krigen, kommer neppe til å forsvinne fordi partene har undertegnet en intensionsavtale. De vanskeligste spørsmålene gjenstår. Og veien videre er mer krevende enn veien hit.

Nå gjenstår de mest betente spørsmålene: Irans anrikede uran, amerikanske sanksjoner, fryste iranske midler og garantier mot en ny militær eskalering. Dette er spørsmål som i årevis har splittet partene, og som fortsatt kan velte hele prosessen. Den foreløpige avtalen løser ingen av de grunnleggende konfliktene mellom USA og Iran. Men dessverre må vi innrømme én ting: En unødvendig krig har gjort denne avtalen nødvendig. Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US-Iran Relations Strait Of Hormuz Diplomatic Breakthrough Peace Treaty Toll Fees Israel-Iran Tensions Iran's Nuclear Program US Sanctions Iranian Frozen Assets

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Avtale om fred mellom USA og Iran: Åpning av Hormuzstredet og atomspørsmålUSA og Iran er i ferd med å utarbeide en fredsavtale, med planer om å åpne Hormuzstredet for all trafikk etter signering. Avtalen innebærer også at Iran skal avskaffe sine atomkapabiliteter, kalt atomstøv. Mens Donald Trump avviser at fordelene går til Iran, og kritis partene for manglende godtro, er Iran usikker på signeringsdatoen og insisterer på å beholde retten til å anrike uran og kontrollere Hormuzstredet. Pakistan har fungert som mekler, og tekniske samtaler planlegges i neste uke.

Read more »

Oljeprisene falt etter USA-Iran-fredsavtaleOljeprisene falt med fire prosent etter at Pakistans statsminister, Shehbaz Sharif, meldte at USA og Iran hadde kommet til enighet om en omfattende fredsavtale. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet gjenopptas fra fredag som en del av fredavtalen, og USA avslutter sin blokade av Irans havner.

Read more »

Dette må du vite om Iran-avtalenFredsavtalen mellom USA og Iran løser ikke de største uenighetene, ifølge analytikere. –⁠ Fremdeles fare for at forhandlingene kan bryte sammen.

Read more »

Ekspert: Iran-avtalen er krise for IsraelAvtalen mellom USA og Iran bringer lite nytt, men er krise for Israel, mener Midtøsten-ekspert. En annen forsker sier det ikke er noen fredsavtale.

Read more »