US President Donald Trump threatens new attacks on Iran, including Kharg Island

US President Donald Trump has announced new attacks on Iran, including the takeover of Kharg Island, which is the center of oil exports from Iran. He also threatens to seize other oil infrastructure in Iran to control the oil and gas market in Iran. The recent tensions in the Middle East have been on the decline, with the US and Iran exchanging attacks on Wednesday and Thursday, including a water supply facility in Iran that provides drinking water to thousands of people.

USAs president Donald Trump varsler i et innlegg på Truth Social nye amerikanske angrep mot Iran . Han truer også med å overta øya Kharg, som er sentrum for eksporten av olje fra Iran .

"På et tidspunkt om ikke så altfor lenge vil vi ta Kharg-øya", skriver han på Truth Social. Trump truer også med å overta annen oljeinfrastruktur i landet, slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. De siste dagene har våpenhvilen i Midtøsten syntes å hvile på stadig mindre stødig grunn. Mandag styrtet et amerikansk Apache-helikopter i Hormuzstredet.

Tirsdag kveld uttalte Trump at det var Iran som sto bak nedskytingen, noe iranerne selv avviser. USA og Iran utvekslet en rekke angrep natt til onsdag og torsdag. Særlig omstridt var det at USA natt til torsdag så ut til å ha angrepet et vannforsyningsanlegg sør i Iran som gir drikkevann til tusenvis av mennesker. Trump uttalte imidlertid til Fox News torsdag at han "helst ikke ønsket å angripe sivil infrastruktur, fordi når man gjør det, begynner folk å lide"





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