US-presidenten diskuterer Iran-situasjonen med Gulflandene-ledere, og forlenger våpenhvilen med 60 dager

Presidenten i USA har vært i telefonsamtaler med ledere fra Gulflandene for å diskutere situasjonen i Iran. Ifølge Axios skal det være snakk om en 60 dagers forlengelse av våpenhvilen. Det er altså ikke snakk om en fullverdig fredsavtale, men et mulig steg på veien. Dersom landene blir enig vil de i løpet av de 60 dagene gå inn i ytterligere forhandlinger, samtidig som amerikanske styrker i regionen blir værende.

Lørdag var USAs president i telefonsamtaler med ledere fra Gulflandene for å diskutere situasjonen i Iran , og senere samme kveld meldte han at det er uklart hva avtalen innebærer, men flere amerikanske medier har rapportert om enkelte aspekter i den.

Ifølge Axios skal det være snakk om en 60 dagers forlengelse av våpenhvilen. Det er altså ikke snakk om en fullverdig fredsavtale, men et mulig steg på veien. Dersom landene blir enig vil de i løpet av de 60 dagene gå inn i ytterligere forhandlinger, samtidig som amerikanske styrker i regionen blir værende. Selv om amerikanske tjenestepersoner er optimistiske, så er avtalen ikke ferdigforhandlet og det innrømmes at avtalen fortsatt kan kollapse.

- Vi er i en veldig god posisjon, men det finnes måter avtalen kan undergraves på, sa tjenestemannen på pressekonferansen. Samtidig er det folk i det republikanske partiet som mener avtalen er for mild. Dette avviser presidenten i en post på Truth Social søndag kveld norsk tid.

- Hvis jeg inngår en avtale med Iran, vil det være en god og skikkelig avtale, ikke som den Obama inngikk, som ga Iran enorme mengder penger og en klar og åpen vei til et atomvåpen, tordner han. - Vår avtale er det stikk motsatte, men ingen har sett den eller vet hva den er. Den er ikke engang ferdig forhandlet ennå. Så ikke hør på taperne som er kritiske til noe de ikke vet noe om.

I motsetning til dem før meg, som burde ha løst dette problemet for mange år siden, inngår ikke jeg dårlige avtaler





Presidentens plan for helgen skrotet, Nato-toppmøte og krigen i IranPresidenten understreker nødvendigheten av at han er i Washington D.C. under disse viktige tidene, og han har kalt inn til et møte med sitt nasjonale sikkerhetsteam om krigen i Iran fredag morgen. Samtidig som møtet fant sted, skal sjefen for det pakistanske militæret reist til Teheran for et siste forsøk på å bygge bro mellom USA og Iran. Amerikanske tjenestepersoner har omtalt forhandlingene med Iran som kranglete og uten særlig framgang. Tidligere denne uka varslet presidenten at han var klar for nye angrep mot Iran, men skrotet planene etter at de andre gulflandene oppfordret til å heller fortsette forhandlingene. Utenriksminsiter Marco Rubio uttalte under denne ukas Nato-toppmøte at det har vært framgang i fredssamtalene, samtidig som han hintet om en 'plan B' for å åpne Hormuzstredet dersom de ikke kommer fram til en avtale med Iran.

