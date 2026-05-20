US-senatetstemteforderdelingaforslagetomkanforელიppresidentDonaldTrumptilåsluttekrigenmotIranogtillateKongressenomgjenningsbelet.Geetresammansmedlemmesmeddemokrateneyeerlandlietsforfiska

Senatet i USA stemte tirsdag for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Det betyr at resolusjonen kan debatteres og stemmes over i løpet av de kommende ukene. Fire republikanere stemte sammen med demokratene for å gø videre med forslaget, blant dem var senator Bill Cassidy fra Louisiana, som nylig tapte sitt nominasjonsvalg. Tre republikanske senatorer var ikke til stede under avstemningen. Dersom de stemmer mot forslaget ved en senere anledning, kan det fortsatt bli stanset.

Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran.

Da han vender hjem fra Kina, til kraftig motstand mot krigen på hjemmebane. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be Kongressen om godkjenning til å fortsette dem. Tirsdag stemte Senatet med 50 mot 47 stemmer for å ta opp resolusjonen til behandling. Det betyr at den kan debatteres og stemmes over i løpet av de kommende ukene.

Fire republikanere stemte sammen med demokratene for å gø videre med forslaget. Blant dem var senator Bill Cassidy fra Louisiana, som nylig tapte sitt nominasjonsvalg etter at Trump hadde gått inn for å faæ ham vraket. De tre andre republikanske senatorene som stemte med demokratene, var Lisa Murkowski fra Alaska, Susan Collins fra Maine og Rand Paul fra Kentucky. Senator John Fetterman fra Pennsylvania var den eneste demokraten som stemte sammen med republikanerne for å stanse forslaget.

Siden Trump beordret angrepet på Iran i slutten av februar, har demokratene flere ganger forsøy å get gjennom resolusjoner som vil tvinge presidenten til å innhente godkjenning fra Kongressen eller trekke amerikanske strøker ut, men Republikanerne har hittil klart å stanse forslagene. Bill Cassidy var en av fire republikanere som støttet resolusjonen





