USA angrep iranske mål ved Hormuzstredet - situasjonen er rolig etter natten med eksplosjoner

I en raskt utviklende kontekst i Persiabukta, gjennomførte USA militære angrep mot iranske mål nær Hormuzstredet natten til onsdag. Angrepene, som rettet seg mot luftforsvar og radar, ble presentert som et proporsjonalt svar på tidligere trusler og angrep, inkludert nedstyrten av et amerikansk helikopter som USA skylder på Iran. Iran har svart med å hevde et eget angrep på en amerikansk base i Bahrain, og advarer mot ytterligere handlinger. Selv om angrepene som rapporteres avsluttet, var det eksplosjoner rapportert i flere iranske siviløyer. Konflikten eskalerer i et allerede ustabilt regionalt landskap, med pølser av militære aksjoner og motstand fra begge sider.

USA har kunngjort at natten til onsdag er angrepene mot Iran avsluttet. Disse angrepene rettet seg mot iranske luftforsvar, kontrollstasjoner og radaranlegg i nærheten av Hormuzstredet , ifølge Centcom .

Operasjonen ble beskrevet som et proporsjonalt svar på tidligere angrep mot amerikanske styrker og internasjonal skipsfart i regionen. Iran har varslet om motsvar og hevder å ha angrepet en amerikansk base i Bahrain med droner, noe som ikke er bekreftet av uavhengige kilder. Situasjonen i regionen er fortsatt spent, med rapporter om eksplosjoner i flere iranske byer, inkludert Sirik, Bandar Abbas og øya Qeshm. Likevel uttalte Centcom at angrepene nå er avsluttet.

Det amerikanske angrepet kom som reaksjon på at et amerikansk Apache-helikopter ble skutt ned ved Hormuzstredet mandag. USA hevder Iran skyldte nedstyrten med en drone, mens Iran benekter og sier helikopteret kolliderte med en iransk drone. To amerikanske piloter ble reddet fra havet av en amerikansk dronebåt, ifølge nyhetsbyrået AP. Den iranske Revolusjonsgarden uttalte seg om at de angrep et amerikansk militært mål i Bahrain, men dette er ikke bekreftet.

I en tidlig reaksjon linker Iran til historien i Persiabukta og advarer mot fremtidige angrep. Den generelle spenningen i regionen har økt etterhendtes, med både amerikanske og iranske medier som spamper om hverandres militære handlinger





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