USA angrep skip nær Hormuzstredet, Iran anklages for helikopterstyrt

Et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet mandag, og USA hevder Iran skjøt helikopteret ned. Iran har ikke tatt på seg ansvaret for hendelsen. Klokken 23.00 tirsdag kveld, norsk tid, melder den amerikanske sentralkommandoen på X at styrkene deres begynte å iverksette et 'selvforsvarsangrep'. Iranske medier melder om eksplosjoner i provinsen Hormozgan, som ligger langs Hormuzstredet. Statlige medier bekrefter et angrep i byen Sirik etter at beboere der hørte eksplosjoner. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Mehr melder at det er hørt eksplosjoner ved Sirik som ligger på kysten ved Hormuzstredet.

Et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet mandag, og USA hevder Iran skjøt helikopteret ned. Iran har ikke tatt på seg ansvaret for hendelsen. Ifølge Reuters sier en ikke navngitt kilde til statlig TV i Iran at de ikke har utført offensive luftoperassjoner de siste 24 timene.

Begge pilotene kom uskadet fra hendelsen, men USA må 'av nødvendighet' svare på dette angrepet. Klokken 23.00 tirsdag kveld, norsk tid, melder den amerikanske sentralkommandoen på X at styrkene deres begynte å iverksette et 'selvforsvarsangrep'. Iranske medier melder om eksplosjoner i provinsen Hormozgan, som ligger langs Hormuzstredet. Statlige medier bekrefter et angrep i byen Sirik etter at beboere der hørte eksplosjoner.

Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Mehr melder at det er hørt eksplosjoner ved Sirik som ligger på kysten ved Hormuzstredet. Kort tid forut for Centcoms kunngjøring siterte statlige medier i Iran en militærkilde på at ethvert forsøk på nytt angrep, 'under påskudd av Apache-helikopterstyrten, kommer svaret til å bli besluttsomt'. Reddet av dronebåt Det var mandag at et amerikansk Apache-helikopter gikk ned nær Hormuzstredet.

De to om bord ble reddet av en dronebåt, opplyser talsperson Tim Hawkins for den amerikanske sentralkommandoen (Centcom). De to lå i vannet i rundt to timer før de ble reddet. Det er angivelig den første redningen til sjøs som er gjennomført av en drone. USA angrep skipHendelsen fant sted samme dag som det amerikanske militæret angrep et oljetankskip i Omanbukta som var på vei til en iransk havn.

Skipet tok til å brenne, og 24 indiske sjøfolk ble reddet. En midlertidig våpenhvile trådte i kraft mellom USA, Iran og Israel 8. april. USA innførte senere en militær blokade av Irans havner etter at partene mislyktes i å komme til enighet i direkte forhandlinger i Islamabad. Partene har siden vært i indirekte forhandlinger om en varig avtale, så langt uten resultat. Har du tips? Send oss informasjon, bilder eller video. Tips os





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