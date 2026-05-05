USA avslutter Operasjon Epic Fury og innleder defensivt Project Freedom mot Iran

Operasjon Epic Fury er offisielt avsluttet etter at USA og Iran inngikk en våpenhvile. President Trump har meddelt Kongressen om avslutningen, og Marco Rubio understreker at USA har oppnådd sine mål. Samtidig innleder USA Project Freedom, en defensiv operasjon for å beskytte skip i Hormuzstredet.

Operasjon Epic Fury er nå offisielt avsluttet, som president Donald Trump har meddelt Kongressen. Dette ble bekreftet av Marco Rubio under en pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag.

Tidligere samme dag hadde Det hvite hus informert Kongressen om at krigen mot Iran er avsluttet som følge av en våpenhvile. Ved å avslutte operasjonen unngår USA å måtte be Kongressen om ytterligere autorisasjon til å fortsette militære handlinger etter 60 dager.

Krigen startet 28. februar da Israel og USA gjennomførte angrep mot iranske ledere og militære mål. 8. april kunngjorde president Trump en våpenhvile med Iran, en avtale som siden har blitt forlenget, selv om forhandlingene mellom partene har stått i stampe. Rubio understrekte at USA har oppnådd sine mål med krigen. Disse folkene står overfor reell, katastrofal ødeleggelse av økonomien sin, sa Rubio, og la til at Trump fortsatt foretrekker en forhandlet avtale med Iran.

Likevel har Trump truet Iran med gjengjeldelse hvis landet skulle angripe amerikanske skip. Søndag kunngjorde han Project Freedom, en operasjon der USAs militære bistår fartøy med å forlate Hormuzstredet, det smale stredet mellom Iran og Oman der Iran har tatt kontrollen. Dette er ikke en offensiv operasjon, det er en defensiv operasjon, sa Rubio tirsdag om Project Freedom. Og hva det innebærer, er svært enkelt – det blir ingen skyting hvis vi ikke blir skutt mot først.

Det er klart at situasjonen i Midtøsten fortsatt er spenningsskapende, men med avslutningen av Operasjon Epic Fury og implementeringen av Project Freedom, signalerer USA at de søker å stabilisere regionen. Likevel er det fortsatt usikkerhet om hvordan Iran vil reagere på de amerikanske handlingene, og om våpenhvilen vil holde. Foreløpig ser det ut til at USA vil fortsette med en defensiv strategi, men med en klar advarsel om at eventuelle angrep vil bli møtt med kraftig motangrep





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Krig Våpenhvile Midtøsten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA starter operasjon for å sikre fri passasje i HormuzstredetPresident Trump kunngjør «Prosjekt Frihet» for å lede skip trygt gjennom Hormuzstredet, med henvisning til en humanitær krise og trusler om makt dersom operasjonen forstyrres. Situasjonen er spent etter krigen mellom Israel og Iran.

Read more »

USA lanserer «Project Freedom» for å sikre skipstrafikk i MidtøstenDonald Trump annonserer en operasjon for å lose sivile skip trygt gjennom farvannene rundt Iran etter at landet stanset trafikken gjennom Hormuzstredet. Operasjonen involverer 15.000 personell og over 100 fly.

Read more »

Forbereder massiv amerikansk operasjon i Hormuzstredet– 100 fly og 15.000 soldater, opplyser USAs midtøstenkommando.

Read more »

Osama bin Laden ble drept i dramatisk operasjonAmerikanske soldater gjennomførte en farlig operasjon for å fange Osama bin Laden, men måtte sprenge seg inn på eiendommen. Etter en jakt gjennom korridorene ble terrorlederen funnet og drept. Budbringerne til bin Laden var avgjørende for å lokalisere ham, og en observasjon av en hvit Suzuki var sentral i operasjonen. Bin Laden hadde også lagret opp vestlig kultur, blant annet porno, spekuleres det.

Read more »

Trump kunngjorde operasjon i Hormuzstredet – Iran advarer mot eskaleringUSAs president Donald Trump annonserte en planlagt operasjon for å sikre fri passasje gjennom Hormuzstredet, noe som utløste en sterk reaksjon fra Irans utenriksminister Abbas Araghchi, som advarte mot militær eskalering.

Read more »

USA iverksatt operasjon for å sikre skipsfart i HormuzstredetUSA har startet operasjonen Prosjekt Frihet i Hormuzstredet for å beskytte kommersiell skipsfart mot iransk aggresjon. Norskeide «Alliance Fairfax» har passert stredet under amerikansk beskyttelse.

Read more »