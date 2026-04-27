USA avviser iransk kontroll over Hormuzstredet

USA s utenriksminister Marco Rubio har kommet med en klar uttalelse om at USA ikke vil akseptere iransk kontroll over Hormuzstredet , etter at nye forhandlinger mellom partene ble avlyst i helgen.

Rubio reagerer på meldinger om at Teheran har foreslått å gjenåpne stredet under spesifikke betingelser, og avviser dette som uakseptabelt. Han argumenterer for at en slik ordning, hvor tilgang til stredet er betinget av koordinering med Iran, tillatelse fra iranske myndigheter, eller betaling til Iran, ikke kan defineres som en reell åpning av stredet. Rubio understreker at USA ikke vil godta en situasjon hvor Iran dikterer hvem som kan passere gjennom internasjonale farvann, eller krever betaling for denne passeringen.

Han er tydelig på at en normalisering av et slikt system er uakseptabelt og vil bli motarbeidet av USA. Rubio uttrykte bekymring for at Iran forsøker å etablere en form for kontroll over en vital internasjonal vannvei. Han påpeker at Iran ikke kan få lov til å bestemme hvem som får bruke Hormuzstredet og hvor mye de må betale for det.

Forslaget fra Iran, som ble omtalt av Axios, innebar angivelig en løsning for å gjenåpne stredet samtidig som mer komplekse forhandlinger om landets atomprogram ble utsatt. Dette blir sett på som et forsøk på å skape en situasjon hvor Iran kan utnytte sin strategiske posisjon for å oppnå politiske fordeler. Konflikten rundt Irans atomambisjoner har lenge vært en sentral faktor i spenningen mellom USA, Israel og Iran, og situasjonen i Hormuzstredet forverrer denne konflikten ytterligere.

Stredet er av enorm strategisk betydning, da det står for transport av omtrent en femtedel av verdens samlede olje- og gasseksport. Stengningen av stredet, som har vært i kraft siden slutten av februar, har hatt betydelige konsekvenser for den globale energimarkedet og har ført til kraftige prisøkninger. Situasjonen i Hormuzstredet er kompleks og preget av flere faktorer. Både iranske trusler og en amerikansk blokade har bidratt til stengningen.

Selv om en våpenhvile i stor grad har holdt siden april, er situasjonen fortsatt spent og uforutsigbar. De høye energiprisene som følge av stengningen har skapt politiske utfordringer for president Donald Trump i USA, og har også ført til økt spenning i forholdet til europeiske land. Trump-administrasjonen har stått overfor press både internt og eksternt for å finne en løsning på konflikten, men de harde linjene mot Iran har gjort det vanskelig å oppnå et gjennombrudd i forhandlingene.

Rubio sin uttalelse signaliserer at USA ikke er villig til å inngå kompromisser som vil gi Iran kontroll over en så viktig strategisk ressurs som Hormuzstredet. Dette kan føre til ytterligere eskalering av konflikten, men også til en tydeligere markering av USAs posisjon overfor Iran. Det er avgjørende at diplomatiske løsninger søkes for å unngå en fullskala konflikt i regionen, men samtidig må USAs interesser og internasjonale lover respekteres.

En stabil og sikker passasje gjennom Hormuzstredet er av vital betydning for den globale økonomien og energiforsyningen





Finansavisen / 🏆 26. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran USA Hormuzstredet Marco Rubio Atomprogram Energi Olje Gass Forhandlinger

United States Latest News, United States Headlines

