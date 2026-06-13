USA begrenser eksport av avanserte KI-modeller fra Anthropic

Den amerikanske handelsministeren har varslet at Anthropics to mest avanserte KI-modeller, Mythos 5 og Fable 5, underlegges eksportkontroll. Dette betyr at modellene ikke kan gjøres tilgjengelige for utenlandske land eller personer, noe som leder til at Anthropic umiddelbart må blokkere tilgang for alle kunder. Beslutningen kommer i en tid hvor forholdet mellom Anthropic og Trump-administrasjonen er spent, spesielt etter at selskapet nektet å samarbeide med Pentagon om militær KI-teknologi til overvåking og autonome våpen.

USA s handelsminister Howard Lutnick sendte fredag et brev til Anthropic s toppsjef Dario Amodei. I brevet står det at Mythos 5 og Fable 5 underlegges eksportkontroll, melder nettstedet Axios.

Mythos 5 og Fable 5 er det amerikanske Anthropics mest avanserte modeller for kunstig intelligens. I brevet står det at disse to modellene ikke skal gjøres tilgjengelig for noe annet land enn USA, og heller ikke utlendinger som er i USA, skal få tilgang, ifølge Axios. Les også SpaceX på børs: - Vås og helt hinsides Anthropic bekreftet senere at selskapet mottok brevet fredag klokken 17.12.

Myndighetene har ikke gått i detalj om hva slags bekymringer rundt nasjonal sikkerhet det dreier seg om, påpeker Anthropic. - Konsekvensen av ordren er at vi umiddelbart må stanse tilgang til Fable 5 og Mythos 5 for alle våre kunder, for å rette oss etter ordren, uttaler selskapet ifølge Reuters.

Les også: Ekspert: Knuser de andre KI-modellene Forholdet mellom president Donald Trumps administrasjon og Anthropic har blitt forverret etter at det amerikanske selskapet tidligere i år sa nei til å la Pentagon bruge KI-teknologi til masseovervåking og autonome våpensystemer. Det førte til at Trump beordret alle føderale etater til å skrinlegge samarbeid med Anthropic. Få timer etterpå kastet Pentagon selskapet ut og kalte det en risiko for nasjonal sikkerhet.

Anthropic nektet å gå med på Pentagons krav og har stevnet Trump-administrasjonen. Populære videoer Hopp over karusellen. Innholdskarusell med 20 artikler





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KI Eksportkontroll Anthropic Mythos 5 Fable 5 USA Handelsdepartementet Pentagon Donald Trump Kunstig Intelligens Nasjonal Sikkerhet Eksportreguleringer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trekker forslag om å senke den kriminelle lavalderen til 13 årDen svenske regjeringen trekker forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år.

Read more »

USA-angrep mot Iran: Donald Trump varsler ny bombeutbruddNatt til torsdag gjennomførte USA et omfattende angrep mot militære mål i Iran, med 49 Tomahawk-missiler avfyrt. Iran svarte med raketter og droner mot amerikanske mål i flere land i regionen. Samtidig som angrepene pågikk, fortalte Trump at han hadde snakket med iranske tjenestepersoner. USA har lagt fram et forslag til en avtale, men det er ikke bekreftet at Iran har godtatt den. Trump hevder Iran er nær ved å godta den, men dette er ikke bekreftet.

Read more »

Halland Johannessen frustrert da seierpå målstreken glapp i Tour Auvergne-Rhône-AlpesDen norske syklisten Halland Johannessen mistet en sikkert seier på målstreken i den sjette etappen av Tour Auvergne-Rhône-Alpes da den belgiske Maxim Van Gils kom forbi i den siste spurt. Johannessen var synelig frustrert og slo ned i styret etter målgangen, men møtte pressen med en holden holdning. TV 2s ekspert Magnus Drivenes tror det er 'surt' for Uno-X Mobility å ikke ha klart å ta seieren, og Johanessen leter etter forklaringer på hvorfor han stivnet i den kritisale fasen. Løpet er en viktig forberedelse til Tour de France.

Read more »

Angrep i Venezuela, dronderskudd i Hormuz, og blokkering av KI-modeller: Ukraina-konflikten og Anthropic-sakenUSAs militær har gjennomført et angrep i Venezuela mot lederen for Tren de Aragua, ifølge president Trump. Amerikanske styrker skjøt ned iranske droner rett mot Hormuzstredet, rapporterer Reuters. I Russland ble en person drept og en annen skadet i et ukrainsk droneangrep på en landsby i Brjansk-regionen. Det russiske forsvarsdepartementet melder at 185 ukrainske droner ble skutt ned på tolv timersperioden fredag. I Bergen fant en brann sted i en rekkehusleilighet i Saksarlia, hvor en beboer evakueres. I en annen sak har USAs handelsminister sendt brev til KI-selskapet Anthropics administrerende direktør Dario Amodei og blokkert eksport av de mest avanserte modellene, Mythos 5 og Fable 5, til utlandet og utlendinger i USA, som en konsekvens av tidligere nekting av samarbeid med Pentagon.

Read more »