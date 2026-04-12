USA Blokkere Skip i Hormuzstredet Umiddelbart, Sier Trump

USAs president Donald Trump kunngjør at USA vil begynne å blokkere alle skip som forsøker å seile gjennom Hormuzstredet. Denne drastiske beslutningen kommer midt i økende spenning med Iran og bekymring for maritim sikkerhet.

USA vil umiddelbart begynne å blokkere alle skip som forsøker å seile gjennom Hormuzstredet , ifølge USA s president Donald Trump . Dette ble kunngjort lørdag 11. april, da Trump snakket til pressen foran Det hvite hus i Washington, like før han skulle om bord i Marine One. Trump understreket at han hadde beordret den amerikanske marinen til å identifisere og stoppe ethvert skip i internasjonalt farvann som har betalt toll til Iran for å passere stredet.

Denne drastiske beslutningen markerer en betydelig eskalering i spenningen mellom USA og Iran, og kommer etter en periode med økende bekymring for maritim sikkerhet i regionen. Tidligere forsøk på å forhandle om en fredelig løsning har tilsynelatende ikke ført frem, og Trumps uttalelser tyder på at USA nå er villig til å ta mer aggressive tiltak for å sikre sine interesser i området.\Samtalene om Hormuzstredet skal ha pågått i rundt 20 timer, ifølge Trump. Full åpning av stredet har vært et sentralt krav fra USAs side i pågående forhandlinger. Umiddelbart etter at forhandlingene startet på lørdag, kom det meldinger om at amerikanske marinefartøyer seilte gjennom Hormuzstredet. Disse meldingene ble kategorisk avvist av iranske kilder, noe som ytterligere kompliserer situasjonen. Videre la Trump ut en melding på Truth Social, der han hevdet at USA var i ferd med å rydde opp i Hormuzstredet, med henvisning til minene som Iran har lagt ut. Denne uttalelsen antyder en bekymring for sikkerheten i farvannet og en vilje til å konfrontere det han ser på som iransk aggresjon. I samme melding uttrykte Trump likegyldighet overfor utfallet av forhandlingene, og signaliserte at USA er forberedt på å handle uavhengig av om en avtale blir nådd eller ikke. Denne harde linjen er en tydelig indikasjon på det anstrengte forholdet mellom de to nasjonene og kan føre til ytterligere forverring av situasjonen.\Reaksjonene på Trumps uttalelser har vært umiddelbare og varierte. Flere internasjonale aktører har uttrykt bekymring for konsekvensene av en blokade, og advarer om potensielle forstyrrelser i global handel og økt risiko for militær konfrontasjon. Spesielt EU og flere arabiske land har etterlyst dialog og deeskalering. I mellomtiden har iranske myndigheter fordømt Trumps beslutning og lovet å forsvare sine interesser. Den iranske regjeringen har anklaget USA for å bryte folkeretten og destabilisere regionen. Spenningen i området er nå på et kritisk punkt, og enhver feilvurdering eller provoserende handling kan utløse en bredere konflikt. Observatører følger nøye med på utviklingen, spesielt de kommende dagene, for å se om det blir noen form for respons fra Iran eller andre regionale aktører. Det er også ventet reaksjoner fra internasjonale organisasjoner og bedrifter som er avhengig av sjøveien gjennom Hormuzstredet.





Forhandlinger mellom USA og Iran: Hormuzstredet og atomprogram på agendaenSamtaler mellom USA og Iran pågår lørdag, med fokus på Hormuzstredet og atomprogrammet. Partene er uenige om kontrollen av Hormuzstredet, og Frankrikes president Macron oppfordrer til en avtale.

Financial Times: Forhandlingene mellom Iran og USA står fast om HormuzstredetUSA og Iran møtes lørdag til direkte forhandlinger i Islamabad i forsøk på å nå en fredsavtale. Samtalene står fast om Hormuzstredet, ifølge Financial Times.

Forhandlinger om Hormuzstredet i knipe: Iran advarer USAForhandlinger om Hormuzstredet mellom Iran og USA ser ut til å ha stoppet opp. Iran advarer amerikanske militærskip og krever blant annet våpenhvile og erstatning. Flere amerikanske skip har krysset stredet, noe som eskalerer spenningen. Donald Trump kommenterer situasjonen.

Trump: USA «rydder opp i» Hormuzstredet mens amerikanske marinefartøy krysserPresident Donald Trump hevder USA skal «rydde opp i» Hormuzstredet, samtidig som amerikanske marinefartøy krysser stredet. Hendelsen kommer samtidig som forhandlinger mellom USA og Iran pågår i Islamabad.

