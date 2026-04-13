USA blokkerer Hormuzstredet: Global uro og splittelse blant allierte

USAs blokade av Hormuzstredet skaper internasjonale spenninger. Iran protesterer, mens Frankrike og Storbritannia jobber for fri skipsfart. Konsekvenser for global økonomi og energimarkeder bekymrer.

Blokade n av Hormuzstredet , igangsatt klokken 16:00 norsk tid mandag, har skapt økte spenninger i regionen og globale bekymringer for energiforsyning og økonomisk stabilitet. USA , ledet av tidligere president Donald Trump, har intensivert sin marine tilstedeværelse i området og erklært at de vil stanse og kontrollere skipstrafikk til og fra iranske havner gjennom det strategisk viktige Hormuzstredet .

Fartøy som forsøker å passere uten godkjenning risikerer å bli stanset, bordet eller hindret i å fortsette sin ferd. Trump har i innlegg på sitt sosiale nettverk Truth Social kommet med kraftige uttalelser, inkludert påstander om at 158 iranske marinefartøy er senket under konflikten. Selv om han samtidig presiserer at USA ikke har rettet sin oppmerksomhet mot iranske "hurtige angrepsfartøy", kommer han med en klar advarsel om at ethvert skip som nærmer seg den amerikanske blokaden vil bli "eliminert" på en måte som minner om metoder brukt mot narkotikaselgere til havs. Denne aggressive retorikken og de konkrete handlingene har ført til en betydelig eskalering av konflikten og har fått alarmklokkene til å ringe verden over. Samtidig har Iran reagert sterkt på den amerikanske blokaden, og kategorisert den som ulovlig og en form for "piratvirksomhet". Iranske myndigheter har annonsert at de vil etablere en egen mekanisme for å kontrollere Hormuzstredet, noe som ytterligere kompliserer situasjonen. Den iranske revolusjonsgarden og USA hevder begge å ha eller å skulle ha full kontroll over stredet, noe som illustrerer den uoversiktlige og farlige situasjonen. Hormuzstredet er en kritisk transportåre for olje, og enhver militær opptrapping i området har umiddelbare konsekvenser for globale energimarkeder og den globale økonomien. Bekymringen er stor for hvordan dette vil påvirke oljeprisene og dermed den globale økonomien, og mange land forbereder seg på mulige scenarioer. Denne situasjonen forsterkes av usikkerheten rundt fredsforhandlinger, da USA forlot forhandlingene tidligere, noe som har bidratt til den nåværende spenningen og mangelen på tillit mellom partene. I kontrast til USAs aggressive holdning, har Frankrike og Storbritannia signalisert en ønske om å dempe konflikten. De to allierte planlegger et toppmøte for å diskutere måter å gjenåpne Hormuzstredet for fri skipsfart. Statsminister Keir Starmer i Storbritannia har uttalt at landet ikke støtter blokaden og arbeider aktivt med andre nasjoner for å sikre fri navigasjon. Frankrikes president Emmanuel Macron har på sin side understreket viktigheten av diplomatiske løsninger. Toppmøtet skal også utarbeide militære planer for å sikre skipsfarten etter at stabiliteten er gjenopprettet. Storbritannias statsminister Starmer har uttalt at fri navigasjon er essensielt og må gjenopprettes uten betingelser. Denne divergerende tilnærmingen fra de vestlige allierte skaper en interessant dynamikk i konflikten, og vil være avgjørende for å dempe konflikten. Uenigheten blant allierte viser kompleksiteten i den nåværende situasjonen. Dette understreker behovet for en diplomatisk løsning og internasjonalt samarbeid for å unngå en fullskala krig





Financial Times: Forhandlingene mellom Iran og USA står fast om HormuzstredetUSA og Iran møtes lørdag til direkte forhandlinger i Islamabad i forsøk på å nå en fredsavtale. Samtalene står fast om Hormuzstredet, ifølge Financial Times.

Forhandlinger om Hormuzstredet i knipe: Iran advarer USAForhandlinger om Hormuzstredet mellom Iran og USA ser ut til å ha stoppet opp. Iran advarer amerikanske militærskip og krever blant annet våpenhvile og erstatning. Flere amerikanske skip har krysset stredet, noe som eskalerer spenningen. Donald Trump kommenterer situasjonen.

To supretankere snudde i Hormuzstredet etter fredsbrudd mellom USA og IranTo tomme supertankere forsøkte å ta seg inn i Persiabukta søndag, men gjorde en U-sving i siste liten idet fredsforhandlingene mellom USA og Iran brøt sammen.

USA Blokkere Skip i Hormuzstredet Umiddelbart, Sier TrumpUSAs president Donald Trump kunngjør at USA vil begynne å blokkere alle skip som forsøker å seile gjennom Hormuzstredet. Denne drastiske beslutningen kommer midt i økende spenning med Iran og bekymring for maritim sikkerhet.

Trump: USA vil blokkere alle skip på vei inn og ut av HormuzstredetDen amerikanske presidenten melder at USA umiddelbart innfører en blokade av Hormuzstredet etter at forhandlingene med Iran brøt sammen.

Oljeprisen stiger kraftig etter USAs blokade-varsel av HormuzstredetOljeprisen stiger etter at fredsforhandlingene mellom USA og Iran kollapset. Da handelen åpnet ved midnatt, lå prisen på et fat nordsjøolje på 102 dollar fatet.

