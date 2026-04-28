USA-ekspert advarede mot å rose Trump etter attentatforsøk: «Det er utmattende»

USAs president Donald Trump ble utsatt for et attentatforsøk under korrespondentmiddagen i Washington D.C. Norske eksperter diskuterer konsekvensene og Trumps reaksjon på komiker Jimmy Kimmel etter vits om Melania Trump. Eksperter mener Trump blir mer autoritær og at hans handlinger er et paradoks med ytringsfrihet.

Jeg ble advart mot å rose Donald Trump , sier USA -ekspert etter attentatforsøk et. USA s president Donald Trump ble utsatt for et attentatforsøk under korrespondentmiddagen i Washington D.C. natt til søndag norsk tid.

Mandag diskuterte norske eksperter hva som skjedde. Trump var tilbake i kjent form på Truth Social, der han krever at programleder og komiker Jimmy Kimmel må få sparken etter å ha vitset om Melania Trump. Wow, Jimmy Kimmel, som på ingen måte er morsom - noe de elendige seertallene hans bekrefter - kom med en uttalelse i programmet sitt som virkelig er sjokkerende, skriver han på Truth Social. Vår førstedame, Melania, er her.

Se på Melania, så vakker. Fru Trump, du har en glød som en vordende enke, sa Kimmel blant annet i monologen. Dagen etter forsøkte en galning å komme seg inn i ballsalen under Det hvite hus' korrespondentmiddag, bevæpnet med et haglegevær, en pistol og mange kniver. Han var der av en svært åpenbar og uhyggelig grunn, fortsetter Trump i innlegget på Truth Social.

Jeg setter pris på at så mange mennesker er opprørt over Kimmels avskyelige oppfordring til vold, og normalt ville jeg ikke reagert på noe av det han sa, men dette er noe som går langt over streken. Jimmy Kimmel bør umiddelbart få sparken av Disney og ABC.

Programleder og USA-ekspert Eirik Bergesen deltok mandag kveld på et arrangement i regi av Dagbladet, På innsiden av Trumps USA, sammen med utenriks- og sikkerhetsanalytiker i Altinget, Jette F. Christensen, Dagbladets kommentator Marie Simonsen og politisk redaktør Lars Helle i Dagbladet. Fra scenen var ekspertene enige om at Trump framsto som langt mer forsonende på pressekonferansen etter attentatforsøket. Presidenten roste til og med en av journalistene for å stille på jobb rett etter at skuddene falt.

Bare noen få timer etter at han faktisk har sagt ting som kunne tyde på at han verdsatte pressens rolle, så slår dette sprekker. Det bør ikke være helt uventet, men det er synd å se, sier Bergesen til Dagbladet. Det kan være at alle dem som advarte meg mot å rose Trump for å være forsonende, om at saken kommer til å snu, får rett til slutt.

Utmattende og siktet for drapsforsøk mot presidenten, etter å ha blitt tatt med våpen i buskene på en golfbane Trump spilte på i West Palm Beach i Florida. Det er helt vilkårlig hvem som beholder jobben eller ikke, og vilgårlig hvem som blir tilgodesett. Det gjelder pressen, domstoler og politiet. Han ser på det som sin eiendom, som han kan forvalte på tvers av spillereglene, sier Christensen.

Det som er utmattende med Donald Trump som president, er at man hele tida reagerer på eksempler på det som er hans måte å styre på. I begynnelsen var det mer morsomt at han raste og skrev på Twitter eller Truth Social, sier Dagbladets kommentator Marie Simonsen. Men nå er det jo blitt sånn at han faktisk griper inn og pusher myndighetene og reguleringsmyndigheten, så det er jo alvor.

Det er jo en ekstremt autoritær måte å snakke på, sier Simonsen om Trumps siste Jimmy Kimmel-utspill. Simonsen mener det er et paradoks at presidenten rett etter middagen der Det hvite hus-journalistene skulle hedres, nå tar til orde for å kneble Kimmel. Republikanerne og Maga snakker om ytringsfrihet på inn- og utpust. Dette er på linje med de mest autoritære regimene, hvor du driver og sensurerer komiker.

Trump har blitt mer og mer autoritær det siste året, fordi han ikke har noen som sier imot ham, sier hun





