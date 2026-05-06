USA erklærer krigen mot Iran for avsluttet etter Operasjon Epic Fury

Amerikanske myndigheter melder at målene med krigen mot Iran er nådd, mens eksperter uttrykker sterk skepsis til påstandene og krigens faktiske resultat.

Den amerikanske utenriksminister Marco Rubio har kunngjort at den militære operasjonen kjent som Operasjon Epic Fury nå er offisielt avsluttet. Dette skjedde i forbindelse med en orientering til Kongressen i Washington, hvor det hvite hus bekreftet at krigshandlingene mot Iran er over som følge av en inngått våpenhvile.

Rubio understreket overfor pressen at USA mener å ha oppnådd sine strategiske målsetninger med denne konflikten. Som en direkte konsekvens av denne utviklingen har president Donald Trump valgt å sette Project Freedom på pause. Dette var den omfattende amerikansk-ledede operasjonen som hadde som hovedformål å eskortere handelsskip trygt gjennom det strategisk kritiske Hormuzstredet, et område som er beryktet for spenninger og maritime blokader. Samtidig kommer det opplysninger om at diplomatiet nå tar over for kamphandlingene.

Ifølge rapporter fra Axios er USA og Iran svært nær en formell avtale som skal bringe krigen til en endelig slutt. En representant for det iranske utenriksdepartementet har bekreftet at myndighetene i Teheran nå evaluerer en omfattende plan bestående av fjorten punkter. Det hvite hus har videre antydet at man er nær enighet om et foreløpig dokument.

Dette dokumentet skal ikke bare avslutte de aktive kampene, men også fungere som et fundament for mer detaljerte og fremtidige forhandlinger om Irans atomprogram, et tema som har preget forholdet mellom landene i flere tiår. Til tross for de optimistiske meldingene fra Washington, er mange eksperter på Midtøsten svært kritiske. Hilde Henriksen Waage, som er anerkjent ekspert på regionen, uttrykker dyp skepsis til USAs fremstilling av situasjonen.

Hun påpeker at det er nesten umulig å fastslå hva som egentlig er den gjeldende amerikanske politikken, ettersom strategien ser ut til å endre seg fra dag til dag. Waage mener at påstandene om at USA har nådd sine mål bør tas med en stor klype salt. Hun argumenterer for at USA har feilet fundamentalt fra krigens begynnelse og at administrasjonen har kommet med minst åtte ulike begrunnelser for å rettferdiggjøre intervensjonen.

Dette tyder etter hennes mening på at man har gått inn i en konflikt uten en klar plan eller et definert mål. Waage bruker en illustrerende sammenligning for å beskrive maktbalansen og strategiene i konflikten. Hun hevder at mens USA er dyktige i amerikansk fotball, som handler om rå kraft og fremdrift, spiller iranerne sjakk. Hun mener Iran har vært overlegne strategiske spillere til tross for at de er militært underlegne i forhold til supermakten.

Ifølge Waage er det sannsynlig at Trump-administrasjonen har innsett at krigen har blitt for kostbar, ikke bare økonomisk, men også politisk. Hun peker spesielt på det kommende mellomvalget i november og den økende upopulariteten krigen har oppnådd på amerikansk hjemmebane som hovedårsaker til at man nå søker en utvei. Fra et rent militært perspektiv tegner forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved NUPI et dystert bilde av USAs resultater.

Han mener at USA i stor grad har rammet de minst kritiske delene av det iranske forsvaret. Selv om mange mål er angrepet og tradisjonelle styrker i hæren, marinen og flyvåpenet er svekket, har ikke dette ført til en strategisk kollaps for Iran. Solli påpeker også at USA selv har tært kraftig på sine egne våpenlagre.

Denne reduserte kapasiteten gjør det svært lite sannsynlig at USA vil kunne iverksette en ny storstilt militæroperasjon i nær fremtid, da det vil ta mange år å gjenopprette beholdningen til nivået den var på før krigen startet. Han avslutter med å advare mot å ha for stor tro på fredsavtalen, da lignende initiativer har feilet tidligere





