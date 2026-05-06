USA forsterker patruljering i Arabiahavet og Persiabukta etter blokade mot Iran

Amerikanske militære styrker eskorterer handelsskip gjennom Hormuzstredet som en del av USAs blokade mot iransk skipstrafikk. Spenningene mellom USA og Iran eskalerer, mens CENTCOM oppfordrer skip fra 87 land til å seile gjennom stredet.

Amerikanske militære styrker har forsterket sin tilstedeværelse i Arabiahavet og Persiabukta , hvor de patruljerer og eskorterer handelsskip gjennom det strategiske Hormuzstredet . Dette kommer som en del av USA s blokade mot iransk skipstrafikk, som ble innført som svar på økte spenninger i regionen.

Det norsk-eide, amerikanskflaggede biltransportskipet «Alliance Fairfax» var blant de to skipene som ble eskortert av amerikanske militære enheter mandag. Det andre skipet, som ikke er navngitt, er også en del av en amerikansk beredskapsordning der amerikanske flaggskip kan stilles til rådighet for amerikanske myndigheter i tilfeller av krig eller nasjonale kriser. Ifølge U.S. Central Command (CENTCOM) ble de to amerikanske destroyerne møtt av iranske småbåter, missiler og droner under gjennomseilingen.

Anonyme amerikanske forsvarskilder opplyser at ingen av de amerikanske marinefartøyene ble truffet, men at amerikanske styrker ødelagde flere iranske småbåter under hendelsen. Iranske statlige medier har avvist disse påstandene, ifølge CBS News. CENTCOM-kommandør admiral Brad Cooper har anklaget Iran for å ha angrepet amerikanske marinefartøy og handelsskip som passerte gjennom stredet. Samtidig har CENTCOM opplyst at de har kontaktet skip fra 87 land i Persiabukta for å oppfordre dem til å seile gjennom stredet.

USAs president Donald Trump kunngjorde søndag «Project Freedom», en innsats der USA skal lose skip ut av stredet. Dette kommer som en del av en større amerikansk strategi for å sikre fri og sikker skipstrafikk i regionen, som er kritisk for verdens oljehandelen. Spenningene i Persiabukta har eskalert de siste månedene, og flere land har uttrykt bekymring for sikkerheten til handelsskip i området.

USA har også utvidet sin militære tilstedeværelse i regionen, inkludert å sende flere krigsskip og fly til området. Dette har ført til økte diplomatiske spenninger mellom USA og Iran, som har anklaget USA for å destabilisere regionen. Mens USA og dets allierte har advart om mulige angrep fra Iran, har iranske myndigheter avvist disse påstandene og anklaget USA for å være den aggressive parten.

Situasjonen i Persiabukta er fortsatt ustabil, og det er usikkert hvordan den vil utvikle seg i de kommende ukene





