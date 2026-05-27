USA gjennomfører nytt angrep på iranske mål, Norge stoer i offshore‑forhandlinger og EU‑veien for Ukraina

USA har igjen angrepet et iransk militæranlegg etter eksplosjoner i Bandar Abbas. Samtidig brøt forhandlingene om landbaseavtalen mellom Offshore Norge og Forbundet Styrke sammen, mens den amerikanske finansdepartementet sanksjonerte FNs spesialrapportør for palestinske områder.

USA har for andre gang denne uken utført et militært angrep mot et iransk mål etter en natt med flere eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas .

Ifølge en uttalelse til Reuters ble det iranske anlegget - et kombinasjonsanlegg for mineleggingsbåter og rakettoppskyting - ansett som en trussel mot amerikanske marineenheter og den kommersielle skipstrafikken i Hormuzstredet. Det halvstatlige nyhetsbyrået Fars rapporterte at tre kraftige eksplosjoner hørtes ved Bandar Abbas omkring klokken 01.30 lokal tid, og at beboere i området umiddelbart rapporterte høy lyd og ristsjokk.

Den første hendelsen ble meldt i natt til tirsdag, men den siste oppdateringen fra amerikanske forsvarsmyndigheter bekrefter at Washington ser på dette som et defensivt svar på iranske operative aktiviteter som kan true fri passasje gjennom det strategisk viktige sundet. På samme{} dag ble en helt annen konfliktsituasjon behandlet i Norge, der forhandlingsparter fra Offshore Norge og arbeidstakerorganisasjonen Forbundet Styrke brøt sammen i diskusjonene om landbaseavtalen for offshorearbeidere.

Forbundet krever at avtalen inkluderer tariffbestemt forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger for sine omtrent 1 750 medlemmer, som jobber i en rekke selskaper som KCA Deutag Drilling Norge, ASCO Norge AS og NorSea Group. Offshore Norge mente at forslaget var urealistisk og avviste kravet, noe som førte til at partene møtte opp hos Riksmekleren uten å oppnå en ny avtale.

Konflikten illustrerer de pågående utfordringene i norsk energisektor når det gjelder arbeidsvilkår og lønnsforhandlinger, spesielt i en tid hvor internasjonale spenninger og prisvolatilitet legger ekstra press på både arbeidsgivere og arbeidstakere. I andre nyheter har den amerikanske finansdepartementet offentliggjort at FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, er blitt lagt til listen over sanksjonerte personer.

Sanksjonen ble innført etter at en føderal dommer midlertidig avbrøt tidligere sanksjoner med begrunnelsen at den tidligere administrasjonen muligens hadde krenket Albaneses ytringsfrihet gjennom kritikk av Israels militære handlinger på Gazastripen. Albaneses ektefelle og datter, begge amerikanske statsborgere, har saksøkt den amerikanske regjeringen med påstand om at sanksjonen i praksis fratar henne muligheten til å ha en bankkonto og gjør hverdagslige økonomiske transaksjoner nesten umulige.

Samtidig informerte politiet i Bærum om at en mistenkt ble pågrepet etter at en realistisk lekepistol ble oppdaget i hans kjøretøy, en hendelse som understreker den økte oppmerksomheten rundt våpensimuleringer i offentlige rom. Til slutt kunngjorde EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen at hun har drøftet Ukrainas veien mot EU‑medlemskap med president Volodymyr Zelenskyj, med et potensielt klartegn for forhandlingsstart den 16. juni.

Dette markerer en viktig milepæl i Ukraines integrasjonsprosess og reflekterer Europas fokus på sikkerhet, inkludert luftforsvar og droneteknologi, som en del av den bredere strategien for å styrke kontinentets forsvarskapasiteter





