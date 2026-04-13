USA innfører blokade av iranske havner etter mislykkede forhandlinger

USA annonserer blokade av iranske havner som følge av sammenbruddet i våpenhvilesamtalene med Iran i Pakistan. Spenningen øker i regionen etter at forhandlingene strandet uten enighet. Iran svarer med å erklære kontroll over Hormuzstredet.

Det amerikanske militær et har annonsert en blokade av alle iranske havner, med virkning fra klokken 16 norsk tid mandag. Denne dramatiske utviklingen følger etter at våpenhvilesamtalene mellom USA og Iran i Pakistan endte uten noen avtale, noe som har ført til en kraftig forverring av forholdet mellom de to landene.

USAs president Donald Trump holdt en pressekonferanse utenfor Det hvite hus lørdag 11. april, rett før han skulle om bord i helikopteret Marine One, der han kunngjorde den kommende blokaden. Det amerikanske militærets sentralkommando, Centcom, offentliggjorde på X at blokaden vil gjelde fartøyer fra alle nasjoner som ankommer eller forlater iranske havner og kystområder. Meldingen presiserte at skip som skal gjennom Hormuzstredet og er på vei mellom havner utenfor Iran, ikke vil bli berørt, med det eksplisitte målet om å sikre full åpning av stredet.

Det er klart at spenningen har steget betydelig etter at forhandlingene i Pakistan brøt sammen. USAs president Donald Trump uttalte søndag at den amerikanske marinen umiddelbart skulle iverksette blokaden av skip som passerer Hormuzstredet. Dette kom som en direkte respons på mangelen på enighet under våpenhvilesamtalene. Trump la også ut en melding på Truth Social der han hevdet at USA var i ferd med å rydde opp i Hormuzstredet, med referanse til minene Iran har plassert ut. Han uttrykte også likegyldighet overfor utfallet av forhandlingene, enten det ble en avtale eller ikke.

I etterkant av Trumps kunngjøring, svarte Irans Revolusjonsgarde at de har full kontroll over Hormuzstredet. En talsmann for Revolusjonsgarden advarte om at ethvert militærfartøy som forsøker å nærme seg stredet, vil bli ansett som et brudd på våpenhvilen og vil bli møtt med «harde og besluttsomme» handlinger. Situasjonen er nå svært uoversiktlig, og det er stor usikkerhet rundt fremtidige forhandlinger og den to uker lange våpenhvilen som skulle bane vei for en mer permanent avtale.

Spørsmålet om kontrollen over Hormuzstredet er sentralt, ettersom over 100 skip, som frakter omtrent en femtedel av verdens oljeeksport, vanligvis passerer gjennom stredet daglig. Tonen mellom Iran og USA er spesielt anspent etter at delegasjonene forlot Pakistan uten å ha oppnådd noen form for enighet etter flere timer ved forhandlingsbordet. Iran anklager USA for å ha fremmet krav som de mener er umulige å oppfylle, og for å unngå å bidra til å bygge tillit mellom partene.

USAs forhandlingsleder, visepresident J.D. Vance, kunngjorde søndag at forhandlingene var over og at USA ikke hadde flere forslag å komme med. Denne utviklingen har skapt bekymring i internasjonal sammenheng, da blokaden potensielt kan forstyrre den globale oljeforsyningen og ytterligere eskalere konflikten. Den usikre situasjonen krever en forsiktig tilnærming og en intensiv innsats for å gjenopprette dialogen og unngå ytterligere militær konfrontasjon i regionen.

Det er viktig å understreke at hendelsene har potensial til å destabilisere hele regionen og påvirke den globale økonomien. Bekymringer er også knyttet til sikkerheten til skipstrafikken i området og risikoen for ulykker eller militære sammenstøt.





