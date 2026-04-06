USA, Iran i forhandlinger om 45-dagers våpenhvile: Trump setter ny deadline

USA, Iran og regionale meglere forhandler om en mulig 45-dagers våpenhvile, ifølge Axios. President Trump har forlenget fristen for en avtale, mens presset øker for å unngå en dramatisk opptrapping av konflikten. Diskusjonene inkluderer bruk av meglere og tekstmeldinger mellom høytstående embetsmenn.

USA , Iran og en gruppe regionale meglere er engasjert i diskusjoner om vilkårene for en mulig 45-dagers våpenhvile som potensielt kan føre til en permanent slutt på konflikten. Dette kommer frem i rapporter fra Axios, som siterer fire anonyme kilder med innsikt i samtalene, inkludert amerikanske, israelske og regionale kilder. Forhandlingene foregår i en atmosfære av høyspent spenning, med president Trump s nylige uttalelser som understreker alvoret i situasjonen.

Trump hadde opprinnelig satt et 10-dagers ultimatum til Iran, som skulle utløpe mandag kveld. Imidlertid forlenget han fristen med 20 timer søndag, og satte en ny deadline til tirsdag klokka 20 amerikansk tid. Uttalelser fra presidenten, som sitert av Axios, reflekterer en kombinasjon av forsiktig optimisme og en tydelig advarsel. 'Det er en god sjanse, men hvis de ikke inngår en avtale, sprenger jeg alt der borte,' skal Trump ha sagt. Dette legger et betydelig press på forhandlerne og understreker de høye innsatsene. Ifølge kildene er sjansene for å oppnå en delvis avtale de neste 48 timene små, men dette siste forsøket representerer den eneste reelle muligheten til å forhindre en dramatisk eskalering av konflikten. En slik eskalering vil kunne inkludere omfattende angrep på iransk sivil infrastruktur, noe som vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Forhandlingsprosessen involverer en kompleks rekke av aktører og kanaler. Axios rapporterer at forhandlingene foregår primært gjennom meglere fra Pakistan, Egypt og Tyrkia. I tillegg brukes tekstmeldinger mellom president Trumps utsending, Steve Witkoff, og Irans utenriksminister, Abbas Araghchi, som en viktig kommunikasjonskanal. Denne bruken av forskjellige kanaler viser kompleksiteten og presset som ligger i forsøket på å oppnå en diplomatisk løsning. En 45-dagers våpenhvile, dersom den blir en realitet, vil kunne skape et kritisk handlingsrom for videre diplomatiske samtaler. Dette vil gi partene en mulighet til å utforske mer varige løsninger på konflikten, inkludert potensielle avtaler om å løse underliggende årsaker og sikre en bærekraftig fred. En slik pause i fiendtlighetene vil også kunne bidra til å redusere den humanitære krisen og skape bedre forhold for befolkningen i regionen. Utfallet av disse forhandlingene vil ha vidtrekkende konsekvenser, ikke bare for USA og Iran, men også for den regionale stabiliteten generelt





Trump vil ikke si hva USA gjør hvis pilot i Iran blir skadetAmerikansk flyger er savnet etter å ha blitt skutt ned.

