USA og Iran brøt våpenhvilen med gjengjeldelsesangrep

Det amerikanske militæret og Iran bekrefter at de åpnet ild mot hverandre torsdag. Begge hevder at de svarte på et angrep fra den andre parten. Sent torsdag kveld meldte det iranske nyhetsbyrået Mehr at luftforsvaret hadde skutt ned to «fiendtlige droner» over byen Bandar Abbas og øya Qeshm nærme Hormuzstredet.

Et amerikansk marinefly skal ha satt de to tankskipene ut av drift ved å skyte presisjonsammunisjon inn i skorsteinene deres, skriver Centcom, som er det amerikanske militærets Midtøsten-kommando.

De iranske fartøyene skal ha beveget seg inn i en iransk havn ved Omanbukten og USA. Dette er i strid med den pågående amerikanske blokaden, skriver amerikanerne på X. For to dager siden angrep USA også et iransk tankskip i samme område. Brøt våpenhvilenCentcom opplyser at de har satt til sammen tre Iran-flaggede oljetankere ut av spill siden onsdag.

Amerikanske styrker i Midtøsten er forpliktet til å håndheve blokaden av fartøy som går inn eller ut av Iran fullt ut, sier admiral Brad Cooper i en uttalelse publisert på Centcom. Tidligere fredag anklaget Iran USA for grove brudd på våpenhvilen etter flere trefninger kvelden før. Både det amerikanske militæret og Iran bekrefter at de åpnet ild mot hverandre torsdag. Begge hevder at de svarte på et angrep fra den andre parten.

Sent torsdag kveld meldte det iranske nyhetsbyrået Mehr at luftforsvaret hadde skutt ned to «fiendtlige droner» over byen Bandar Abbas og øya Qeshm nærme Hormuzstredet. – Et vennlig dyttSent torsdag kveld avviste president Trump at de har brutt våpenhvilen. – Våpenhvilen er fortsatt gjeldende. Gjengjeldelsesangrepene mot iranske mål er bare et lite vennlig dytt, sa han i et intervju med ABC News.

Trump gjentok noe av det samme til et samlet pressekorps torsdag. – Hvis det ikke er noen våpenhvile, trenger dere ikke lure på det. Dere kommer bare til å se et stort lysglimt fra Iran. Og de bør signere avtalen raskt, la han til





