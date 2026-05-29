USA og Iran har nådd enighet om å utvide våpenhvilen med 60 dager og gjenopprette ubegrenset skipsfart gjennom Hormuzstredet, ifølge kilder. Avtalen venter på Trumps godkjenning, mens Iran sier teksten ikke er ferdig. Forhandlinger fortsetter med krav om atomavvikling og sanksjonsoppheving.

USA og Iran har oppnådd enighet om å forlenge våpenhvil en og gjenopprette åpen skipsfart gjennom Hormuzstredet , ifølge kilder som har deltatt i forhandlingene. Avtalen er imidlertid fortsatt under behov for endelig godkjenning fra USA s president Donald Trump, og den iranske statlige medias rapporterer at teksten ennå ikke er ferdigstilt.

Fire kilder som er kjent med detaljene har opplyst at den planlagte avtalen vil forlenge den nåværende våpenhvilen med ytterligere 60 dager samt sikre ubegrenset passasje for internasjonale skip gennem den strategiske vassfaret, som i清代 har vært stengt for global skipsfart på grunn av spenninger mellom de to landene. Mens forhandlerne fortsetter å diskutere komplekse spørsmål, deriblant Irans atomprogram, har visepresident JD Vance uttalt til journalister at partiene er svært nære enighet, men at arbeidet fortsatt pågår.

En kilde nær det iranske forhandlingsteamet har tilkalt Tasnim, den iranske statlige nyhetsbyrået, som bekrefter at avtaleteksten foreløpig er uferdig og ikke formelt sankjonert. For å bli til en virkelighet, krever den anticiperte avtalen at USA også opphever sin marineblokade av iranske havner og innfører enkelte lettelser på sanksjoner som hindrer iransk oljehandel. Dette skal skape et klima som kan støtte varig fred.

Fredsforhandlingene mellom Washington og Teheran pågår i flere måneder, og Trumps administrasjon har gjentatte ganger siden mars hevdet at en omfattende fredsavtale var innen rekkevidde. Likevel har partene offentlig ikke vist vesentlig bevegelse mot en felles front. Iran legger til grunn krav om en fullstendig oppheving av sanksjoner, frigivelse av frosne iranske eiendeler verdens brede, samt en完整 tilbaketrekking av amerikanske militære styrker fra regionen.

Fra amerikansk side er hovedkravet at Iran permanently avvikler sitt atomprogram, noe Teheran bestemt nekter å akseptere og insisterer på at programmet utelukkende tjener fredelige formål. Disse grunnleggende uoverensstemmelsene har gjort forhandlinglene kompliserte og sårbare for tilbakefall. I mellomtiden har regionale utviklinger fortsatt med for å skape ytterligere spenninger. Israel har meldt om at det gjennomførte et angrep mot infrastruktur tilknyttet Irans støttede Hizbollah-milits i den sørlige libanesiske byen Tyr, i tillegg til et separat angrep i Beirut.

Den libanesiske hæren har bekreftet at et slikt angrep førte til at en av dens soldater falt. Disse hendelsene understreker de fortsatte sikkerhetsutfordringene i Midtøsten, samtidig som diplomati mellom supermakter som USA og Iran er i fokus for en potensiell deeskalasjon. Den mulige avtalen om en utvidet våpenhvil og åpning av Hormuzstredet representerer et betydelig fremskritt, som, hvis den godkjennes, vil utgjøre det største skrittet mot fred siden konflikten eksploderte 28. februar.

Den interne godkjenninges prosessen, spesielt i Washington, forblir avgjørende for å fastslå om dennePositive utviklingen kan materialiseres i en varig forsoning eller fortsatt være udelt





Axios: USA og Iran enige om å åpne HormuzstredetAvtalen som Iran og USA skal være nær ved å signere inneholder blant annet at våpenhvilen blir forlenget med 60 dager og at Hormuzstredet blir gjenåpnet, ifølge Axios.

