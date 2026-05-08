USA og Iran i eskalerende konflikt: Trump svarer med hardt motangrep etter angrep på amerikanske krigsskip

Escalerende spenninger mellom USA og Iran fører til nye angrep og motangrep i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump avviser iranske påstander om skade på amerikanske krigsskip og lover hardt motangrep. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og utført angrep mot sivile mål.

Nyhetsbyrået Reuters rapporterte om eksplosjoner på Qeshm-øya i Hormuzstredet og i Bandar Abbas. Luftforsvaret i Teheran ble også aktivert. Samtidig meldte det statskontrollerte iranske nyhetsbyrået FARS at USA hadde beskutt et iransk tankskip, noe Iran svarte på med missilangrep.

Iran hevdet å ha angrepet tre amerikanske krigsskip og påført dem betydelig skade. Dette avviser USAs president Donald Trump i en melding på Truth Social klokka 00:34. Han sier at de tre amerikanske krigsskipene passerte gjennom Hormuzstredet «med stor suksess». - Destroyerne fikk ingen skader, men de iranske angriperne ble påført store ødeleggelser.

De ble fullstendig utslettet, sammen med en rekke småbåter som brukes som erstatning for deres fullstendig halshuggede marine. Båtene sank raskt og effektivt til havets bunn, skriver Trump på Truth Social. Han påpeker at våpenhvilen fortsatt er i kraft, og at angrepene bare var et «love tap», som på norsk kan oversettes til «en vennlig dytt». - Et normalt land ville latt disse «destroyerne» passere, men Iran er ikke et normalt land.

De styres av gærninger, skriver Trump. - Dersom de fikk muligheten til å bruke atomvåpen, ville de gjort det uten å nøle. Men den muligheten kommer de aldri til å få. Og akkurat som vi slo dem ut igjen i dag, vil vi slå enda hardere og langt mer voldelig tilbake i framtida dersom de ikke inngår en avtale – RASKT!

, skriver Trump. Iran hevder på sin side at USA brøt våpenhvilen. De sier at angrepene mot krigsskipene var et svar på amerikanske angrep. En talsmann for den iranske forsvarsledelsen beskriver USA som en «aggressor-, terrorist- og banditthær» som brøt våpenhvilen ved å angripe et iransk oljetankskip nær Jask og et annet fartøy ved Fujairah i De forente arabiske emirater.

Iran hevder at USA har utført luftangrep mot sivile områder ved havnen i Khamir, Sirik og på Qeshm-øya i samarbeid med enkelte land i regionen. Kort tid etter midnatt siterte Reuters iranske Press TV at situasjonen på iranske øyer og kystbyer ved Hormuzstredet nå er normalisert igjen. WEST PALM BEACH: Den amerikanske presidenten Donald Trump svarte på spørsmål angående mulig nye angrep mot Iran. Like etter klokka 23.40 meldte amerikanske myndigheter at de hadde angrepet iranske mål i selvforsvar.

USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM, sa i uttalelsen at de amerikanske styrkene svarte på et «uprovosert iransk angrep» mot de amerikanske krigsskipene «USS Truxtun», «USS Rafael Peralta» og «USS Mason». Ifølge uttalelsen skal iranske styrker ha sendt opp flere missiler og droner, samt brukt småbåter, mens de amerikanske destroyerne seilte gjennom det internasjonale farvannet på vei mot Omanbukta.

USA sier de deretter slo tilbake mot iranske mål som skal ha vært involvert i angrepet, inkludert utskytningsramper for missiler og droner, kommandosentre og overvåkingsanlegg.





