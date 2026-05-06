USA og Iran i ny konflikt mens Trump viser makt over Republikanerne

USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran i februar, men våpenhvilen ble brutt denne uken. Samtidig har Donald Trump vist sin makt over Det republikanske partiet ved å støtte utfordrere mot sittende senatorer i Indiana som gikk imot hans ønsker. Resultatene viser at republikanere som går imot Trump, risikerer å miste karrieren sin.

USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran 28. februar. En midlertidig våpenhvile ble inngått 8. april, men mandag denne uken blusset kampene mellom USA og Iran opp igjen, noe som gir økt frykt for at det igjen skal bryte ut full krig.

Samtidig har det vært intern uro i Det republikanske partiet i USA, spesielt i delstaten Indiana, der et bittert primærvalg har utviklet seg til en test på Donald Trumps makt over eget parti. Resultatene tyder på at republikanere som gikk imot presidenten, blir straffet av velgerne. - Det er oppsikksvekkende, men dette er Trump. Det handler om hevn og gjengjeldelse.

Det er det dette dreier seg om, sier tidligere Fox News-programleder Gretchen Carlson til CNN. I en delstat der republikanerne har full kontroll, har det brutt ut intern krig i partiet. Flere republikanske delstatssenatorer i Indiana gikk nemlig imot president Donald Trumps ønske om å tegne om kongresskartene i delstaten i 2025. Målet var å gjøre det vanskeligere for demokratene å vinne seter, men flere republikanske delstatssenatorer stemte imot.

Det fikk Trump til å se rødt. I nattas primærvalg har han derfor støttet utfordrerne som forsøker å vippe dem ut. Hele 13 millioner dollar skal ha blitt brukt på å få velgerne til å stemme på de Trump-støttede kandidatene, ifølge CNN. Dermed ble et vanligvis lite omtalt primærvalg plutselig svært spennende.

Ville velgerne stille seg bak Trump – eller stå ved de sittende republikanerne? Fasiten ser ut til å bli at Trump får viljen sin i Indiana. Minst fem av de sju kandidatene presidenten gikk imot, ser ut til å ha tapt. Toåringen Travis Smith stjeler showet fra Donald Trump i Det ovale kontor.

Video: AP. Reporter: Sander Aadalen Republikanerne James Buck, Travis Holdman, Greg Walker, Daniel Dernulc, Linda Rogers ser alle ut til å tape mot Trump-støttede utfordrere. For Spencer Deery ser valget ut til å avgjøres på målstreken og Greg Goode er den eneste som ser ut til å ha holdt stand. Dermed lykkes Trump tilsynelatende med hevntokten i Indiana og demonstrerer samtidig makten han fortsatt har over eget parti.

- Hvis du går imot Donald Trump og er republikaner, er den politiske karrieren din mest sannsynlig over, sier Trumps tidligere pressesekretær Alyssa Farah Griffin. - Det er Trump som bestemmer i Det republikanske partiet. Og hvis du går imot ham, vil han rette vreden sin mot deg. Det pleier ikke å ende særlig bra.

Spencer Deery har fått kjenne Trumps vrede etter at han stemte imot presidentens ønske. - Jeg vet at Trump egentlig ikke aner hvem jeg er, eller hvem motkandidaten min er. Alt dette handler bare om å vise at Washington D.C. kan kontrollere Indiana, og det er egentlig det dette valget har dreid seg om, sa han til CNN allerede før stemmene fra hans valg hadde kommet inn.

Han mener det ble vanskelig for de sittende senatorene da Trumps side gikk så tungt inn i valgene. Han mener også at hele prosessen, uansett utfall, er et nederlag for Republikanerne. - Alle disse pengene er penger som ikke gikk til å sikre flertallet i Kongressen, som egentlig burde være hovedmålet vårt som republikanere. Derfor har dette tatt fokus bort fra det som burde vært viktigst.

Det bør være både bekymringsfullt og alarmerende for alle som ønsker å beholde det republikanske flertallet, sier han





