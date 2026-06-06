USA og Iran i ny opptrapping: Droner og missiler i Hormuzstredet

Etter droneangrep og missilavfyringer har spenningen mellom USA og Iran økt dramatisk. Amerikanske styrker bombet iranske radarer, mens Iran hevder å ha truffet amerikanske baser.

Spenningsnivået mellom USA og Iran har eskalert kraftig etter en rekke angrep i løpet av helgen. Fredag kveld avfyrte Iran flere angrepsdroner mot Hormuzstredet , et av verdens mest strategisk viktige farvann for oljetransport.

De amerikanske styrkene responderte umiddelbart ved å skyte ned minst fire av dronene, melder The New York Times. USAs sentralkommando (CENTCOM) uttalte på sosiale medier at dronene utgjorde en umiddelbar trussel mot maritim trafikk i regionen. Som et direkte svar på droneangrepet bombet amerikanske styrker iranske kystradarer for overvåkning i Goruk og på øya Qeshm utenfor Irans kyst. Målet var å forhindre ytterligere angrep og svekke Irans evne til å overvåke maritime bevegelser.

CENTCOM understreket at de amerikanske styrkene er årvåkne og klare til å svare på uberettiget iransk aggresjon i selvforsvar. Bare timer etter bombingen fyrte Iran av syv ballistiske missiler mot Kuwait og Bahrain, ifølge CENTCOM. Seks av missilene ble skutt ned, mens det syvende ikke nådde målet. Ingen amerikanske soldater ble skadet i denne hendelsen.

Irans revolusjonsgarde hevdet på sin side å ha truffet fiendens baser i regionen, og påsto at de hadde påført hovedkvarteret til USAs femte flåte i Bahrain skader. Amerikanerne avviste blankt disse påstandene, og CENTCOM skrev på sine kanaler at iranske påstander om skader på hovedkvarteret er falske. Kuwaits hær opplyste lørdag at de svarte på drone- og missiltrusler, mens Bahrain aktiverte sirener og ba innbyggerne søke ly.

Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mehr skal Iran ha avfyrt varselskudd nær Hormuzstredet, muligens knyttet til at amerikanske marinefartøy flyttet på seg i området. Denne opptrappingen kommer i en allerede spent situasjon i Midtøsten, der både USA og Iran har signalisert vilje til å forsvare sine interesser med militærmakt. Hormuzstredet er en kritisk passasje for omtrent 20 prosent av verdens oljeforsyning, og enhver forstyrrelse kan få globale økonomiske konsekvenser.

USA har forsterket sin militære tilstedeværelse i regionen de siste ukene, blant annet ved å sende hangarskipet USS Abraham Lincoln og B-52 bombefly. Iran har på sin side truet med å stenge stredet tidligere, men har så langt ikke gjennomført dette. Eksperter frykter at situasjonen kan komme ut av kontroll dersom begge parter fortsetter å eskalere. Det internasjonale samfunnet har oppfordret til tilbakeholdenhet, men så langt har ingen mekling ført fram.

Samtidig rapporterer lokale medier om økt beredskap i flere Gulf-stater, og sivile forbereder seg på mulige nye angrep. Denne konflikten har potensial til å utløse en større regional krig, noe som ville få katastrofale følger for både sivile og den globale økonomien





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